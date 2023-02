Sanremo 2023, Fedez: voglio baciare in bocca Coletta

In una diretta Instagram andata in onda poco prima dell’inizio della quarta serata del Festival di Sanremo 2023, che lo vedrà duettare in qualità di ospite con gli Articolo 31, Fedez è tornato sulla sua discussa esibizione nella seconda serata della kermesse affermando di voler baciare in bocca il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, che si era dissociato dalla sua performance.

“Vorrei limonare Coletta. Lui si è dissociato da me, io vorrei associarmi. Ci metterei la lingua. Cosa faccio? Sono sul palco, canto e che faccio…? Gli do un bacio…” ha chiesto ai suoi follower il rapper.

“Nella canzone sulla nave facciamo i seri, non ho detto nulla di falso. Dispiace che il direttore di Rai 1 ha detto che ho fatto un gesto violento strappando la foto – ha continuato Fedez – Dispiace che si sia dissociato. Credo che noi tutti dovremmo strappare le foto di un viceministro vestito da nazista”.

“L’ha fatto in età adulta e con consapevolezza. Non sono per niente pentito di ciò che ho fatto. Non me ne frega un cazzo di chi mi insulta. Volevo dire delle cose e le ho dette” ha dichiarato ancora il cantante.

Fedez, poi, si è detto orgoglioso della moglie Chiara Ferragni, anche lei protagonista del Festival di Sanremo nella prima serata della manifestazione musicale, e anche di quanto fatto da lui nella discussa esibizione.

Sull’affaire Blanco ha invece dichiarato: “Penso che siano esagerate le polemiche. Al Festival la risonanza è esageratamente esagerata”.

Il rapper ha anche parlato di Tiziano Ferro: “Sono dispiaciuto se lui si è sentito ferito per alcuni miei testi scritti 15 anni fa. Dispiace se ho arrecato un danno, un problema o un trauma. Leggittimo che sia risentito nei miei confronti. Lo comprendo seriamente. Ho sbagliato io. Spero ci sia occasione di chiarire”.

“Spero vinca Marco Mengoni – ha poi aggiunto Fedez – Ho alcuni amici in gara: Tananai, Articolo 31, Lazza, Rosa Chemical… Stanno tutti spaccando. Spero che Mara Sattei risalga, ha il brano scritto da Damiano che è un grande amico”.

Durante la diretta, poi, è intervenuto anche J-Ax con Fedez che ha chiesto ai suoi follower: “Voglio chiedere una cosa alla chat: raga se rifacessimo san siro con JAx voi verreste? Uno ha detto si, tre persone vengono”.