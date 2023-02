Sanremo 2023, chi ha vinto il Festival: ecco il vincitore

Chi ha vinto il Festival di Sanremo 2023 in onda stasera, sabato 11 febbraio, su Rai 1 con la serata finale condotta da Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni? A trionfare è stato Marco Mengoni con il brano “Due vite”. Un festival dominato dal cantante di Ronciglione che ha vinto anche la serata Cover e il premio per il miglior arrangiamento.

LA CLASSIFICA FINALE

MARCO MENGONI Lazza Mr Rain Ultimo Tananai Giorgia Madame Rosa Chemical Elodie Colapesce e Dimartino Modà Gianluca Grignani Coma Cose Ariete LDA Articolo 31 Paola e Chiara Leo Gassamann Mara Sattei Colla Zio Cugini di Campagna Gianmaria Levante Olly Anna Oxa Will Shari Sethu

Cantanti

Ma quali sono i cantanti che hanno preso parte alla kermesse canora? Di seguito l’elenco degli artisti in gara con i rispettivi brani:

Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima)

Articolo 31 – Un bel viaggio

Ariete – Mare di guai

Colapesce e Dimartino – Splash

Colla Zio – Non mi va

Coma_Cose – L’addio

Elodie – Due

gIANMARIA – Mostro

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

Giorgia – Parole dette male

I Cugini di Campagna – Lettera 22

Lazza – Cenere

LDA – Se poi domani

Leo Gassmann – Terzo cuore

Levante – Vivo

Madame – Il bene nel male

Mara Sattei – Duemilaminuti

Marco Mengoni – Due vite

Modà – Lasciami

Mr. Rain – Supereroi

Olly – Polvere

Paola & Chiara – Furore

Rosa Chemical – Made in Italy

Sethu – Cause perse

Shari – Egoista

Tananai – Tango

Ultimo – Alba

Will – Stupido

