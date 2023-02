Sanremo 2023, gli abiti dei Depeche Mode ospiti al Festival: look, stilista, vestiti

Quali sono gli abiti (vestiti) dei Depeche Mode ospiti oggi, sabato 11 febbraio, nella serata finale del Festival di Sanremo 2023? In questo articolo trovate tutte le immagini con il look del gruppo per l’ospitata su Rai 1:

Stilista

Qual è lo stilista dei Depeche Mode al Festival di Sanremo 2023? Non sappiamo quale stilista ha vestito la band inglese, formatasi a Basildon nel 1980 e composto da Dave Gahan (voce) e Martin Gore (chitarra e tastiere) e capace di vendere oltre 100 milioni di dischi, per la serata al Festival di Sanremo. Di certo però saranno molto rock e faranno emozionare il pubblico.

Conduttori

Abbiamo visto l’abito (look e vestiti) dei Depeche Mode per la serata finale di oggi, 11 febbraio, del Festival di Sanremo 2022, ma quali sono i conduttori dello show? Alla conduzione e direzione artistica del Festival: Amadeus. Il presentatore, come già avvenuto lo scorso anno, sarà affiancato ogni serata da alcune co-conduttrici come Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini. Con loro anche Gianni Morandi. Tutte le serata andranno in onda su Rai 1 dalle ore 20,30.