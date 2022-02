Sanremo 2022: il testo di Uomini soli, la cover di Fabrizio Moro al Festival

Qual è il testo di Uomini soli, la cover cantata da Fabrizio Moro nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2022? Di seguito tutte le parole:

Li incontri dove la gente

Viaggia e va a telefonare

Col dopobarba che sa di pioggia

E la ventiquattro ore

Perduti nel Corriere della Sera

Nel va e vieni di una cameriera

Ma perché ogni giorno viene sera?

A volte un uomo è da solo

Perché ha in testa strani tarli

Perché ha paura del sesso

O per la smania di successo

Per scrivere il romanzo che ha di dentro

Perché la vita l’ha già messo al muro

O perché in mondo falso è un un uomo vero

Dio delle città e dell’immensità

Se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi

Vediamo se si può imparare questa vita

E magari un po’ cambiarla prima che ci cambi lei

Vediamo se si può farci amare come siamo

Senza violentarsi più con nevrosi e gelosie

Perché questa vita stende e chi è steso

Dorme o muore oppure fa l’amore

Ci sono uomini soli

Per la sete d’avventura

Perché han studiato da prete

O per vent’anni di galera

Per madri che non li hanno mai svezzati

Per donne che li han rivoltati e persi

O solo perché sono dei diversi

Dio delle città e dell’immensità

Se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi

Vediamo se si può imparare queste donne

E cambiare un po’ per loro e cambiarle un po’ per noi

Ma Dio delle città e dell’immensità

Magari tu ci sei e problemi non ne hai

Ma quaggiù non siamo in cielo e se un uomo

Perde il filo è soltanto un uomo solo

Programma serata Cover

Qual è il programma (scaletta) della serata Cover del Festival di Sanremo 2022 in onda su Rai 1? I 25 artisti si esibiscono da soli o con altri su brani italiani o stranieri degli anni ’60 ’70, ’80, ’90 (votano tutte le giurie: il Televoto pesa per il 34 per cento).