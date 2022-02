Sanremo 2022: quanto guadagnano i musicisti dell’orchestra, gli stipendi

Guardando il Festival di Sanremo 2022 molti di voi si staranno chiedendo quanto guadagnano i musicisti e i maestri che compongono l’orchestra del Teatro Ariston? Quali gli stipendi? Iniziamo col dire che si tratta di oltre 60 maestri e orchestrali che compongono l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, integrata da altri professionisti, come la sezione ritmica della Rai. Ci saranno poi i direttori, e ogni cantante può scegliere il suo. Tra questi ci sarà anche l’amatissimo Beppe Vessicchio, un simbolo irrinunciabile al Festival di Sanremo. Non si hanno al momento notizie precise su qual è lo stipendio e quanto guadagnano gli orchestrali. Ricordiamo però che nel 2020 ci furono aspre polemiche, come vi avevamo raccontato, dopo la denuncia dei sindacati secondo cui i musicisti dell’orchestra guadagnavano appena 50 euro al giorno. Una cifra, considerata l’altra preparazione e professionalità dei maestri, che stride con gli stipendi ben più cospicui di ospiti e conduttori.

“Ricchi cachet per artisti famosi e paghe vergognose per altri professionisti. Cinquanta euro al giorno è il compenso di molti musicisti che si esibiranno da oggi sul palco dell’Ariston”, aveva denunciato durante Sanremo 2020 la segretaria nazionale Slc Cgil Emanuela Bizi. “Prove estenuanti e tempi di lavoro interminabili: dalle 10 del mattino fino a fine diretta, spesso dopo la mezzanotte. Sono condizioni inaccettabili che – sottolinea la dirigente sindacale – svelano, ancora una volta, come dietro luci sfavillanti e giacche doppiopetto il mondo dello spettacolo in Italia non riconosca il lavoro degli artisti anche se, proprio sulle loro capacità e competenze, mette in piedi fruttuosi business”. Turni estenuanti dunque, di oltre 10 ore al giorno, e uno stipendio piuttosto modesto, tanto che solo un quarto dell’Orchestra sinfonica stabile di Sanremo aveva deciso di prendere parte allo scorso Festival. La speranza ovviamente è che la situazione nel frattempo sia migliorata e che al Festival di Sanremo 2021 i musicisti dell’orchestra vengano pagati adeguatamente.

