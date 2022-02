Sanremo 2022: il testo di Mi sono innamorato di te, la cover di Highsnob e Hu al Festival

Qual è il testo di Mi sono innamorato di te, la cover cantata da Highsnob e Hu nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2022? Di seguito tutte le parole:

Mi sono innamorato di te

Perché non avevo niente da fare

Il giorno volevo qualcuno da incontrare

La notte volevo qualcosa da sognare

Mi sono innamorato di te

Perché non potevo più stare solo

Il giorno volevo parlare dei miei sogni

La notte parlare d’amore

Ed ora che avrei mille cose da fare

Io sento i miei sogni svanire

Ma non so più pensare

A nient’altro che a te

Mi sono innamorato di te

E adesso non so neppur io cosa fare

Il giorno mi pento d’averti incontrata

La notte ti vengo a cercare

Programma serata Cover

Qual è il programma (scaletta) della serata Cover del Festival di Sanremo 2022 in onda su Rai 1? I 25 artisti si esibiscono da soli o con altri su brani italiani o stranieri degli anni ’60 ’70, ’80, ’90 (votano tutte le giurie: il Televoto pesa per il 34 per cento).