Sanremo 2022: il testo di La bambola, la cover di Dargen D’Amico al Festival

Qual è il testo di La bambola, la cover cantata da Dargen D’Amico nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2022? Di seguito tutte le parole:

Tu mi fai girar, tu mi fai girar

Come fossi una bambola

Poi mi butti giù, poi mi butti giù

Come fossi una bambola

Non ti accorgi quando piango

Quando sono triste e stanca, tu pensi solo per te

No ragazzo, no, no ragazzo, no

Del mio amore non ridere

Non ci gioco più quando giochi tu

Sai far male da piangere, da stasera la mia vita

Nelle mani di un ragazzo, no, non la metterò più

No ragazzo, no

Tu non mi metterai

Tra le dieci bambole

Che non ti piacciono più

Oh no, oh no

Tu mi fai girar, tu mi fai girar

Come fossi una bambola

Poi mi butti giù, poi mi butti giù

Come fossi una bambola

Non ti accorgi quando piango

Quando sono triste e stanca, tu pensi solo per te

No ragazzo, no

Tu non mi metterai

Tra le dieci bambole

Che non ti piacciono più

Oh no, oh no

Tu mi fai girar, tu mi fai girar

Poi mi butti giù, poi mi butti giù

Tu mi fai girar, tu mi fai girar

Poi mi butti giù, poi mi butti giù

Programma serata Cover

Qual è il programma (scaletta) della serata Cover del Festival di Sanremo 2022 in onda su Rai 1? I 25 artisti si esibiscono da soli o con altri su brani italiani o stranieri degli anni ’60 ’70, ’80, ’90 (votano tutte le giurie: il Televoto pesa per il 34 per cento).