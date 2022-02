Sanremo 2022: il testo di Io vivrò senza te, la cover di Giusy Ferreri con Andy al Festival

Qual è il testo di Io vivrò senza te, la cover cantata da Giusy Ferreri con Andy dei Bluvertigo nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2022? Di seguito tutte le parole:

Che non si muore per amore

È una gran bella verità

Perciò dolcissimo mio amore

Ecco quello, quello che da domani

Mi accadrà

Io vivrò

Senza te

Anche se ancora non so

Come io vivrò

Senza te

Io senza te

Solo continuerò

E dormirò

Mi sveglierò

Camminerò

Lavorerò

Qualche cosa farò

Qualche cosa farò

Sì qualche cosa farò

Qualche cosa di sicuro io farò

Piangerò

Sì, io piangerò

E se ritorni nella mente

Basta pensare che non ci sei

Che sto soffrendo inutilmente

Perché so

Io lo so

Io so che non tornerai

Senza te

Io senza te

Solo continuerò

E dormirò

Mi sveglierò

Camminerò

Lavorerò

Qualche cosa farò

Qualche cosa farò

Sì, qualche cosa farò

Qualche cosa di sicuro io farò

Piangerò

Sì, io piangerò

Io piangerò

Io piangerò

Io piangerò

Io piangerò

Programma serata Cover

Qual è il programma (scaletta) della serata Cover del Festival di Sanremo 2022 in onda su Rai 1? I 25 artisti si esibiscono da soli o con altri su brani italiani o stranieri degli anni ’60 ’70, ’80, ’90 (votano tutte le giurie: il Televoto pesa per il 34 per cento).