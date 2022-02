Sanremo 2022, conduttore e conduttrici del Festival: ecco chi sono e quando li vedremo

Lo scorso 11 gennaio 2022, durante il Tg1, il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2022 ha annunciato le cinque co-conduttrici che lo affiancheranno nella kermesse canora in scena al teatro Ariston dall’1 al 5 febbraio. Come lo scorso anno, ogni serata vedrà una conduttrice diversa. La prima sera ci sarà Ornella Muti, la seconda sera Lorena Cesarini, nella terza sera ci sarà Drusilla Foer, nella quarta serata Maria Chiara Giannetta. Nella finale di sabato vedremo Sabrina Ferilli.

Chi sono

Conosciamo meglio le cinque conduttrici del Festival di Sanremo 2022.

ORNELLA MUTI

Di origini romane, con 50 anni di carriera alle spalle, Ornella Muti è fra le attrici più celebri del panorama cinematografico italiano. Ha lavorato e prestato il suo talento in film diretti da Dino Risi, Damiano Damiani, Mario Monicelli, Marco Ferreri, Ettore Scola, John Landis, Paolo Virzì, Francesca Archibugi e Woody Allen. Nel suo palmarès una serie di premi e riconoscimenti. Dai David di Donatello, alle Grolle d’oro e i Nastri d’argento e candidature negli awards più importanti. In TV ha recitato per miniserie come Il conte di Montecristo (1998), L’avvocato Porta (1997), Lo zio d’america (2006), Il sangue e la rosa (2008).

LORENA CESARINI

Classe 1987, romana, una laurea in Storia contemporanea. Nel 2014 l’esordio come attrice nel film ‘Arance e martello ’ di Diego Bianchi. Nel 2015 ha poi recitato nel film ‘Il Professor Cenerentolo’ di Leonardo Pieraccioni, nel 2016 ne I bastardi di Pizzofalcone e, nel 2017, trovato il successo del grande pubblico nel ruolo di Isabel nella serie Suburra.

DRUSILLA FOER

A colpire i telespettatori è stata soprattutto Drusilla Foer. Con lei, Sanremo 2022 sdogana la prima conduzione “en travesti” della storia del festival. Drusilla è infatti il personaggio di una nobildonna toscana un po’ vanesia, una diva dello spettacolo, una stella del web e un’icona fashion. A inventarla l’attore Giancluca Gori, che ne ha fatto il suo alter ego e da anni appare nelle sue sembianze in tv e in spettacoli teatrali ma anche sui social, dove Drusilla ha un proprio account. Drusilla Foer ha debuttato in teatro ma anche fatto cinema e televisione. I giornali la hanno spesso definita ‘Nobildonna’, ma lei preferisce chiamarsi – ironicamente – ‘anziana soubrette’. Artista, cantante, attrice e pittrice, ha recitato anche nel film di Ferzan Ozpetek ‘Magnifica Presenza’ ma per il popolo del web è un’icona di stile capace di prestarsi anche al sostegno di cause sociali di grande importanza.

MARIA CHIARA GIANNETTA

Giovane attrice pugliese, si è divisa fra teatro (prima esperienza nel cast di Chicago, nel 2011) e televisione. Ha interpretato il ruolo di Anna Olivieri nella serie ‘Don Matteo’, ma non è l’unica fiction in cui ha preso parte: Baciato dal sole, in onda su Rai 1 nel 2016, ha partecipato ad un episodio della serie L’allieva, è comparsa in Che dio ci aiuti per alcuni episodi e in Buongiorno, mamma trasmesso nel 2021 su Canale 5. Il successo arriva grazie al ruolo di protagonista in Blanca, la fiction di Rai1 in cui ha interpretato una investigatrice non vedente e che potrebbe tornare per una seconda stagione.

SABRINA FERILLI

Per Sabrina Ferilli, sarà la terza volta al Festival di Sanremo: ha condotto Sanremo nel 1996 con Pippo Baudo e Valeria Mazza ed è stata ospite speciale nell’edizione 2002 del Festival. La lunga carriera dell’attrice divisa tra film, fiction e tv è costellata di successi e riconoscimenti. E’ tra i protagonisti del film Premio Oscar ‘La Grande bellezza’ di Paolo Sorrentino, vincitrice di ben sei Nastri d’argento, un Globo d’oro e sei Ciak d’oro. Sin dall’anno della sua prima partecipazione al Festival ha abbracciato anche la conduzione televisiva. Nel 1996 entra nel cast di Mai dire gol, più avanti parteciperà anche a La partita del cuore (1997) e Donna sotto le stelle (1998-99). Nel 2002 è conduttrice della prima serata di Rai 1 La bella e la besthia con Lucio Dalla. Nel 2013 e per diverse edizioni diventa giudice nel serale di Amici. Dal 2019 è giudice popolare di Tú sí que vales, nel sabato sera autunnale di Canale 5.

Sanremo 2022, conduttrici: quando le vedremo

Vediamo insieme (in forma schematica) quando vedremo le conduttrici del Festival di Sanremo 2022 sul palco:

Martedì 1 febbraio 2022: Ornella Muti

Mercoledì 2 febbraio 2022: Lorena Cesarini

Giovedì 3 febbraio 2022: Drusilla Foer

Venerdì 4 febbraio 2022: Maria Chiara Giannetta

Sabato 5 febbraio 2022: Sabrina Ferilli

Streaming e tv

Abbiamo visto le conduttrici del Festival di Sanremo 2022, ma dove vedere la kermesse in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 1 al 5 febbraio 2022 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.