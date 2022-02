Sanremo 2022, i codici televoto per votare i cantanti della quarta serata

Quali sono i codici televoto dei cantanti in gara nella quarta serata del Festival di Sanremo 2022? Stasera, venerdì 4 febbraio, dalle ore 20,40 su Rai 1 va in onda la quarta puntata della 72esima edizione della kermesse canora che vedrà l’esibizione di tutti i cantanti in gara con delle cover (da soli o con altri) di brani italiani o stranieri degli anni ’60 ’70, ’80, ’90. Vediamo insieme i codici televoto per il Festival di Sanremo 2022:

CANTANTI

Ogni cantante in gara ha un codice televoto dato che a votare saranno tutte le giurie compreso il Televoto che pesarà per il 34 per cento. Questi tutti i codici televoto:

01 – Noemi – (You Make Me Feel Like) A Natural Woman (Aretha Franklin)

02 – Giovanni Truppi – Nella mia ora di libertà (Fabrizio De Andrè) con Vinicio Capossela

03 – Yuman – My Way (Frank Sinatra) con Rita Marcotulli

04 – Le Vibrazioni – Live and Let Die (Paul McCartney) con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio

05 – Sangiovanni – A muso duro (Pierangelo Bertoli) con Fiorella Mannoia

06 – Emma – Baby One More Time (Britney Spears) con Francesca Michielin

07 – Gianni Morandi – Medley con Mousse T e Jovanotti

08 – Elisa – What a Feeling (Irene Cara, da Flashdance)

09 – Achille Lauro – Sei bellissima (Loredana Bertè) con Loredana Bertè

10 – Matteo Romano – Your Song (Elton John) con Malika Ayane

11 – Irama – La mia storia tra le dita (Gianluca Grignani) con Gianluca Grignani

12 – Ditonellapiaga e Rettore – Nessuno mi può giudicare (Caterina Caselli)

13 – Iva Zanicchi – Canzone (Don Backy e Detto Mariano, nella versione di Milva)

14 – Ana Mena – Medley, con Rocco Hunt

15 – La Rappresentante di Lista – Be My Baby (The Ronettes) con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra

16 – Massimo Ranieri – Anna verrà (Pino Daniele) con Nek

17 – Michele Bravi – Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi (Lucio Battisti)

18 – Mahmood e Blanco – Il cielo in una stanza (Gino Paoli)

19 – Rkomi – Medley di Vasco Rossi, con i Calibro 35

20 – Aka 7even – Cambiare (Alex Baroni) con Arisa

21 – Highsnob e Hu – Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco) con Mr Rain

22 – Dargen D’Amico – La bambola (Patty Pravo)

23 – Giusy Ferreri – Io vivrò senza te (Lucio Battisti) con Andy dei Bluvertigo

24 – Fabrizio Moro – Uomini soli (Pooh)

25 – Tananai – A far l’amore comincia tu (Raffaella Carrà) con Rose Chemical

Quali sono i numeri del televoto per il Festival di Sanremo 2022? Eccoli:

894.001 (da fisso)

(da fisso) 475.475.1 (da mobile)

Programma quarta serata

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2022 (qui sopra i codici televoto) si esibiranno tutti i cantanti in gara con delle cover (da soli o con altri artisti) di brani italiani o stranieri degli anni ’60 ’70, ’80, ’90 (votano tutte le giurie: il Televoto pesa per il 34 per cento). All’esito delle votazioni verrà stilata una classifica.

Costi

Quali sono i costi per votare tramite Televoto (sopra trovate i codici) i cantanti del Festival di Sanremo 2022 in onda su Rai 1? Per ciascuna chiamata da utenza fissa (indipendentemente dalla distanza, dall’orario e dalla durata della chiamata) con la quale effettivamente si esprima un voto valido, all’utente verrà addebitato l’importo di Euro 0,51 IVA inclusa. Nessun costo potrà essere addebitato nel caso in cui l’utente effettui un numero eccessivo di chiamate oppure digiti un codice di identificazione della canzone-artista non corretto o fuori tempo massimo, in questi casi l’utente ascolterà un messaggio gratuito di errore e nessun voto sarà di conseguenza conteggiato. Per ciascun SMS ricevuto a conferma di voto valido, all’utente verrà addebitato dal proprio operatore (sul conto telefonico in caso di abbonamento o scalato dal credito in caso di ricaricabile) l’importo di Euro 0,50 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Tim, Poste Mobile, CoopVoce e iliad e di Euro 0,51 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Vodafone, ho.mobile e Wind Tre. Gli SMS di invio saranno gratuiti per tutti i clienti degli operatori che hanno aderito al servizio. Nessun costo potrà essere addebitato nel caso in cui l’utente invii un numero eccessivo di SMS di voto oppure una sintassi di voto non corretta o fuori tempo massimo, in questi casi l’utente riceverà un messaggio gratuito di errore e nessun voto sarà conteggiato. L’utente paga soltanto i voti validi. Il Servizio di Televoto è riservato ai maggiorenni.