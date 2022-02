Sanremo 2022, le anticipazioni sulla prima puntata del Festival

SANREMO 2022 ANTICIPAZIONI – Stasera, martedì 1 febbraio 2022 (ore 20,30) va in scena la prima serata del Festival di Sanremo 2022, il terzo affidato alla direzione artistica di Amadeus che porterà sul palco dell’Ariston 25 artisti. Per tutti sarà una gara senza eliminazioni per arrivare alla serata finale di sabato 5, con la proclamazione del vincitore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla prima serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo.

Sanremo 2022, le anticipazioni

Questa sera vedremo l’esibizione delle prime 12 canzoni in gara al Festival che saranno votate solo dalla Giuria Stampa:

Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”

Noemi – “Ti amo non lo so dire”

La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”

Yuman – “Ora e qui”

Giusy Ferreri – “Miele”

Dargen D’Amico – “Dove si balla”

Achille Lauro – “Domenica”

Rkomi – “Insuperabile”

Mahmood e Blanco – “Brividi”

Michele Bravi – “Inverno dei fiori”

Ana Mena – “Duecentomila ore”

Massimo Ranieri – “Lettera al di là del mare”

Oltre agli artisti in gara vedremo tanti ospiti: in particolare i Maneskin, vincitori della scorsa edizione del Festival di Sanremo; i Meduza, produttori e artisti italiani di fama mondiale; Fiorello che potrebbe apparire anche nelle prossime serate della kermesse canora; il campione di tennis Matteo Berrettini; e gli attori Raoul Bova, Nino Frassica e Claudio Gioè.

Quante puntate

Quante puntate (serate) sono previste per il Festival di Sanremo 2022? In tutto andranno in onda cinque puntate (serate): la prima martedì 1 febbraio 2022; l’ultima sabato 5 febbraio 2022. Ogni puntata inizierà intorno alle ore 20,30 e finirà a tarda serata/notte. Indicativamente tra l’una e le due di notte. Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 1 per il Festival della canzone italiana:

Prima puntata: martedì 1 febbraio 2022

Seconda puntata: mercoledì 2 febbraio 2022

Terza puntata: giovedì 3 febbraio 2022

Quarta puntata: venerdì 4 febbraio 2022

Quinta puntata: sabato 5 febbraio 2022

Streaming e tv

Dove vedere la prima serata del Festival di Sanremo 2022 (qui sopra le anticipazioni) in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 1 al 5 febbraio 2022 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.