Sanremo 2022, gli abiti di Drusilla Foer al Festival: vestiti, stilista, look

Sanremo 2022, gli abiti di Drusilla Foer al Festival: look, vestiti, stilista

Quali sono gli abiti indossati da Drusilla Foer nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2022 in onda su Rai 1 stasera, 3 febbraio? Per la 72esima edizione della kermesse canora l’attrice, co-conduttrice della kermesse, vestirà degli abiti d’eccezione. Qui, in questo articolo, troverete tutte le immagini in tempo reale.

Gli abiti di Drusilla Foer al Festival

Di seguito gli abiti indossati da Drusilla Foer durante il Festival di Sanremo 2022:

Lo stilista degli abiti di Drusilla Foer

Qual è lo stilista di Drusilla Foer per il Festival di Sanremo? “Mi farò fare un paio di vestitini un po’ così e per il resto indosserò quelli che già ho – ha rivelato Drusilla -. Con molto dispiacere ho detto di no ad alcuni brand che ammiro e che mi hanno cercata, ma penso che dobbiamo far passare il segnale che l’economia italiana deve ripartire dal basso, dalle sartorie, dagli atelier piccoli e quindi io dalla mia sarta di Firenze mi sono fatta fare due vestiti, oltre a tre che già ho e che forse sono stati già visti. È giusto che la gente veda che le persone si rimettono le cose”.

