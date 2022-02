A che ora inizia Sanremo 2022: l’orario della messa in onda su Rai 1 del Festival

A che ora inizia il Festival di Sanremo 2022 su Rai 1? La messa in onda delle cinque serate è in programma alle ore 20,30, subito dopo il Tg1. In tutto andranno in onda cinque puntate (serate): la prima martedì 1 febbraio 2022; l’ultima sabato 5 febbraio 2022. Ogni puntata inizierà intorno alle ore 20,30 e finirà a tarda serata/notte. Indicativamente tra l’una e le due di notte. Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 1 per il Festival della canzone italiana:

Prima puntata: martedì 1 febbraio 2022, ore 20,30

Seconda puntata: mercoledì 2 febbraio 2022, ore 20,30

Terza puntata: giovedì 3 febbraio 2022, ore 20,30

Quarta puntata: venerdì 4 febbraio 2022, ore 20,30

Quinta puntata: sabato 5 febbraio 2022, ore 20,30

Ma quanto dura (durata) ogni serata del Festival di Sanremo 2022? La messa in onda è prevista dalle ore 20,30 a tarda notte. Indicativamente ogni serata dovrebbe chiudersi intorno alle ore 1,30 di notte. La durata complessiva, pubblicità incluse, sarà quindi di circa 5 ore.

Cantanti e canzoni

Abbiamo visto a che ora inizia il Festival di Sanremo 2022, ma quali sono i cantanti e le canzoni in gara? Ecco gli artisti con i rispettivi brani: