Sanremo 2021: il testo di Ragazzo fortunato, la canzone cantata da Random con The Kolors

RAGAZZO FORTUNATO TESTO – Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2021 Random con The Kolors canterà (cover) la canzone “Ragazzo fortunato” di Jovanotti. Ma qual è il testo del brano? Eccolo:

Se io potessi

Starei sempre in vacanza

Se io fossi capace scriverei

“Il cielo in una stanza”

Ma se devo dirla tutta

Qui non è paradiso

All’inferno delle verità

Io mento col sorriso

Problemi zero

Problemi a non finire

Un giorno sembra l’ultimo

Un altro è da imbastire

Ma se devo dirla tutta

Qui non è paradiso

All’inferno delle verità

Io mento col sorriso

Di dieci cose fatte

Te n’è riuscita mezza

E dove c’è uno strappo

Non metti mai la pezza

Di dieci cose fatte

Te n’è riuscita mezza

E dove c’è uno strappo

Non metti mai la pezza

Sono un ragazzo fortunato

Perché m’hanno regalato un sogno

Sono fortunato

Perché non c’è niente che ho bisogno

E quando viene sera

E tornerò da te

È andata com’è andata

La fortuna è di incontrarti ancora

Sei bella come il sole

A me mi fai impazzire, oh

Sei bella come il sole, ah

A me mi fai impazzire, eh

Siddhartha me l’ha detto

Che conta solo l’amore

E tutto quello che ti serve

È stare dentro al cuore

Ma se devo dirla tutta

Qui non è il paradiso

All’inferno delle verità

Io mento col sorriso

Di dieci cose fatte

Te n’è riuscita mezza

E dove c’è uno strappo

Non metti mai la pezza (everybody)

Di dieci cose fatte te

Te n’è riuscita mezza

E dove c’è uno strappo

Non metti mai la pezza

Sono un ragazzo fortunato

Perché m’hanno regalato un sogno

Sono fortunato

Perché non c’è niente che ho bisogno

E quando viene sera

E tornerò da te

È andata com’è andata

La fortuna è di incontrarti ancora

Sei bella come il sole, ah

A me mi fai impazzire, oh

Sei bella come il sole, ah

A me mi fai impazzire, ah, eh

Uh, sei bella come il sole

A me mi fai impazzire

Sono un ragazzo fortunato

Perché m’hanno regalato un sogno

Sono fortunato

Perché non c’è niente che ho bisogno

E quando viene sera

E tornerò da te

È andata com’è andata

La fortuna è di incontrarti ancora

Eh, m’hanno regalato un sogno

Non c’è niente che ho bisogno

Regolamento terza serata

Abbiamo visto il testo di Ragazzo fortunato, la cover cantata da Random con The Kolors al Festival di Sanremo 2021, ma qual è il regolamento della serata? La terza serata del Festival, come detto, sarà dedicata alle cover. I 26 Campioni in gara eseguiranno una canzone a scelta tra i grandi brani della storia della canzone d’autore. Gli artisti, che potranno esibirsi da soli oppure accompagnati da ospiti italiani o stranieri, verranno votati dai musicisti e dai coristi componenti l’orchestra del Festival. Al termine della serata verrà stilata una nuova classifica dei Campioni determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute durante la serata delle cover quelle ottenute nelle serate precedenti.

