Sanremo 2021: il testo di Prisencolinensinainciusol, la canzone cantata da Madame

PRISENCOLINENSINAINCIUSOL TESTO – Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2021 Madame canterà (cover) la canzone “Prisencolinensinainciusol” di Adriano Celentano. Ma qual è il testo del brano? Eccolo:

Prisencolinensinainciusol

In de col men seivuan

Prisencolinensinainciusol ol rait

Uis de seim cius nau op de seim

Ol uait men in de colobos dai

Trrr ciak is e maind beghin de col

Bebi stei ye push yo oh

Uis de seim cius nau op de seim

Ol uoit men in de colobos dai

Not s de seim laikiu de promisdin

Iu nau in trabol lovgiai ciu gen

In do camo not cius no bai for lov so

Op op giast cam lau ue cam lov ai

Oping tu stei laik cius go mo men

Iu bicos tue men cold dobrei goris

Oh sandei

Ai ai smai sesler

Eni els so co uil piso ai

In de col men seivuan

Prisencolinensinainciusol ol rait

Ai ai smai senflecs

Eni go for doing peso ai

Prisencolinensinainciusol ol rait

Uel ai sint no ai giv de sint

Laik de cius nobodi oh gud taim lev feis go

Uis de seim et seim cius go no ben

Let de cius end kai for not de gai giast stei

Ai ai smai senflecs

Eni go for doing peso ai

In de col mein seivuan

Prisencolinensinainciusol ol rait

Lu nei si not sicidor

Ah es la bebi la dai big iour

Ai aismai senflecs

Eni go for doing peso ai

In de col mein seivuan

Prisencolinensinainciusol ol rait

Lu nei si not sicodor

Ah es la bebi la dai big iour

Regolamento terza serata

Abbiamo visto il testo di Prisencolinensinainciusol, la cover cantata da Madame al Festival di Sanremo 2021, ma qual è il regolamento della serata? La terza serata del Festival, come detto, sarà dedicata alle cover. I 26 Campioni in gara eseguiranno una canzone a scelta tra i grandi brani della storia della canzone d’autore. Gli artisti, che potranno esibirsi da soli oppure accompagnati da ospiti italiani o stranieri, verranno votati dai musicisti e dai coristi componenti l’orchestra del Festival. Al termine della serata verrà stilata una nuova classifica dei Campioni determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute durante la serata delle cover quelle ottenute nelle serate precedenti.

