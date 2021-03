Sanremo 2021: il testo di Mi sono innamorato di te, la canzone cantata da Gaia con Lous and The Yakuza

MI SONO INNAMORATO DI TE TESTO – Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2021 Gaia con Lous and The Yakuza canterà (cover) la canzone “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco. Ma qual è il testo del brano? Eccolo:

Mi sono innamorato di te

Perché non avevo niente da fare

Il giorno volevo qualcuno da incontrare

La notte volevo qualcosa da sognare Mi sono innamorato di te

Perché non potevo più stare solo

Il giorno volevo parlare dei miei sogni

La notte parlare d’amore

Ed ora che avrei mille cose da fare

Io sento i miei sogni svanire

Ma non so più pensare

A nient’altro che a te Mi sono innamorato di te

E adesso non so neppur’io cosa fare

Il giorno mi pento d’averti incontrata

La notte ti vengo a cercare

Regolamento terza serata

Abbiamo visto il testo di Mi sono innamorato di te, la cover cantata da Gaia con Lous and The Yakuza al Festival di Sanremo 2021, ma qual è il regolamento della serata? La terza serata del Festival, come detto, sarà dedicata alle cover. I 26 Campioni in gara eseguiranno una canzone a scelta tra i grandi brani della storia della canzone d’autore. Gli artisti, che potranno esibirsi da soli oppure accompagnati da ospiti italiani o stranieri, verranno votati dai musicisti e dai coristi componenti l’orchestra del Festival. Al termine della serata verrà stilata una nuova classifica dei Campioni determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute durante la serata delle cover quelle ottenute nelle serate precedenti.

