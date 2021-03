Sanremo 2021: il testo di La musica è finita, la canzone cantata da Annalisa

LA MUSICA È FINITA TESTO – Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2021 Annalisa canterà (cover) la canzone “La musica è finita” di Ornella Vanoni. Ma qual è il testo del brano? Eccolo:

Ecco, la musica è finita

Gli amici se ne vanno

Che inutile serata

Amore mio

Ho aspettato tanto per vederti

Ma non è servito a niente

Niente, neanche una parola

L’accenno di un saluto

Ti dico arrivederci

Amore mio

Nascondendo la malinconia

Sotto l’ombra di un sorriso

Cosa non darei (Cosa non farei)

Per stringerti a me (Per stringerti a me)

Cosa non darei (Cosa non farei)

Perché questo amore

Diventi per te

Più forte che mai

Ecco, la musica è finita

Gli amici se ne vanno

E tu mi lasci sola

Più di prima

Un minuto è lungo da morire

Se non è vissuto insieme a te

Non buttiamo via così

La speranza di una vita d’amore

Un minuto è lungo da morire

Se non è vissuto insieme a te

Non buttiamo via così

La speranza di una vita d’amore

Regolamento terza serata

Abbiamo visto il testo di La musica è finita, la cover cantata da Annalisa al Festival di Sanremo 2021, ma qual è il regolamento della serata? La terza serata del Festival, come detto, sarà dedicata alle cover. I 26 Campioni in gara eseguiranno una canzone a scelta tra i grandi brani della storia della canzone d’autore. Gli artisti, che potranno esibirsi da soli oppure accompagnati da ospiti italiani o stranieri, verranno votati dai musicisti e dai coristi componenti l’orchestra del Festival. Al termine della serata verrà stilata una nuova classifica dei Campioni determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute durante la serata delle cover quelle ottenute nelle serate precedenti.

