Sanremo 2021: il testo di Il mio canto libero, la canzone cantata da Coma Cose, Alberto Radius e Mamakass

IL MIO CANTO LIBERO TESTO – Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2021 Coma Cose, Alberto Radius e Mamakass canteranno (cover) la canzone “Il mio canto libero” di Lucio Battisti. Ma qual è il testo del brano? Eccolo:

In un mondo che

Non ci vuole più

Il mio canto libero sei tu

E l’immensità

Si apre intorno a noi

Al di là del limite degli occhi tuoi

Nasce il sentimento

Nasce in mezzo al pianto

E s’innalza altissimo e va

E vola sulle accuse della gente

A tutti i suoi retaggi indifferente

Sorretto da un anelito d’amore

Di vero amore

In un mondo che (Pietre, un giorno case)

Prigioniero è (Ricoperte dalle rose selvatiche)

Respiriamo liberi io e te (Rivivono, ci chiamano)

E la verità (Boschi abbandonati)

Si offre nuda a noi (Perciò sopravvissuti, vergini)

E limpida è l’immagine (Si aprono)

Ormai (Ci abbracciano)

Nuove sensazioni

Giovani emozioni

Si esprimono purissime in noi

La veste dei fantasmi del passato

Cadendo lascia il quadro immacolato

E s’alza un vento tiepido d’amore

Di vero amore

E riscopro te

Dolce compagna che

Non sai domandare, ma sai

Che ovunque andrai

Al fianco tuo mi avrai

Se tu lo vuoi

Pietre, un giorno case

Ricoperte dalle rose selvatiche

Rivivono, ci chiamano

Boschi abbandonati

E perciò sopravvissuti vergini

Si aprono, ci abbracciano

In un mondo che

Prigioniero è

Respiriamo liberi

Io e te

E la verità

Si offre nuda a noi

E limpida è l’immagine ormai

Nuove sensazioni

Giovani emozioni

Si esprimono purissime in noi

La veste dei fantasmi del passato

Cadendo lascia il quadro immacolato

E s’alza un vento tiepido d’amore

Di vero amore

E riscopro te

Regolamento terza serata

Abbiamo visto il testo di Il mio canto libero, la cover cantata da Coma Cose, Alberto Radius e Mamakass al Festival di Sanremo 2021, ma qual è il regolamento della serata? La terza serata del Festival, come detto, sarà dedicata alle cover. I 26 Campioni in gara eseguiranno una canzone a scelta tra i grandi brani della storia della canzone d’autore. Gli artisti, che potranno esibirsi da soli oppure accompagnati da ospiti italiani o stranieri, verranno votati dai musicisti e dai coristi componenti l’orchestra del Festival. Al termine della serata verrà stilata una nuova classifica dei Campioni determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute durante la serata delle cover quelle ottenute nelle serate precedenti.

