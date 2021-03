Stessa storia, stesso posto, stesso bar Una coppia che conosco, c’avrà la mia età Come va? Salutano Così io vedo le fedi alle dita di due Che porco giuda potrei essere io qualche anno fa

Gli anni d’oro del grande Real Gli anni di Happy Days e di Ralph Malph Gli anni delle immense compagnie Gli anni in motorino, sempre in due Gli anni di “Che belli erano i film” Gli anni dei Roy Rogers come jeans Gli anni di “Qualsiasi cosa fai” Gli anni del “Tranquillo, siam qui noi, siamo qui noi”

Stessa storia, stesso posto, stesso bar Stessa gente che vien dentro consuma, poi va Non lo so che faccio qui Esco un po’ e vedo i fari dell’auto che mi Guardano e sembrano chiedermi chi cerchiamo noi

Gli anni d’oro del grande Real

Gli anni di Happy Days e di Ralph Malph

Gli anni delle immense compagnie

Gli anni in motorino, sempre in due

Gli anni di “Che belli erano i film”

Gli anni dei Roy Rogers come jeans

Gli anni di “Qualsiasi cosa fai”

Gli anni del “Tranquillo, siam qui noi, siamo qui noi”

Stessa storia, stesso posto, stesso bar

Stan quasi chiudendo, poi me ne andrò a casa mia

Solo lei davanti a me

Cosa vuoi? Il tempo passa per tutti lo sai

Nessuno indietro lo riporterà, neppure noi

Gli anni d’oro del grande Real

Gli anni di Happy Days e di Ralph Malph

Gli anni delle immense compagnie

Gli anni in motorino, sempre in due

Gli anni di “Che belli erano i film”

Gli anni dei Roy Rogers come jeans

Gli anni di “Qualsiasi cosa fai”

Gli anni del “Tranquillo, siam qui noi, siamo qui noi”