Sanremo 2021, la scaletta della seconda serata del Festival

Qual è la scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2021, in programma oggi – mercoledì 3 marzo – alle ore 20,40 su Rai 1? Stasera vedremo i secondi 13 big in gara (su 26); le 4 nuove proposte (su 8); i co-conduttori e co-conduttrici; e gli ospiti, fissi e non. Ma vediamo insieme la scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2021.

La scaletta

Durante la serata di oggi del Festival di Sanremo 2021 – secondo la scaletta – saranno presentate le seconde tredici delle ventisei canzoni in gara da parte dei rispettivi artisti della sezione Campioni. I brani saranno votati dalla giuria demoscopica. Di seguito i 13 big (o campioni) che canteranno oggi (ordine casuale):

Gaia – “Cuore amaro”

Fulminacci – “Santa Marinella”

Willie Peyote – “Mai dire mai (La locoura)”

Orietta Berti – “Quando ti sei innamorato”

Ermal Meta – “Un milione di cose da dirti”

Gio Evan – “Arnica”

Malika Ayane – “Ti piaci così”

La rappresentante di lista – “Amare”

Irama – “La genesi del tuo colore”

Random – “Torno a te”

Bugo – “E invece sì”

Lo Stato Sociale – “Combat pop”

Extraliscio feat. Davide Toffolo – “Bianca luce nera”

Stando alla scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2021, stasera si esibiranno anche quattro artisti delle Nuove proposte, anche questi saranno votate dalla giuria demoscopica, dal pubblico tramite televoto e verrà stilata una classifica: le prime due canzoni accederanno alla finale (che si terrà venerdì, durante la quarta serata), le altre due verranno eliminate dalla competizione. Di seguito i quattro artisti che si esibiranno oggi (ordine casuale):

Davide Shorty – “Regina”

WrongOnYou – “Lezioni di volo”

Greta Zuccoli – “Ogni cosa sa di te”

Dellai – “Io sono Luca”

L’ordine d’uscita

Ma qual è l’ordine di uscita (scaletta) dei cantanti sul palco dell’Ariston di Sanremo 2021? Prima si esibiranno i 4 giovani in quest’ordine:

WrongOnYou

Greta Zuccoli

Davide Shorty

Dellai

Poi spazio ai big del Festival di Sanremo che si esibiranno in quest’ordine:

Orietta Berti

La rappresentante di Lista

Lo Stato Sociale

Bugo

Gaia

Willie Peyote

Malika Ayane

Fulminacci

Extraliscio

Ermal Meta

Gio Evan

Irama

Random

Sanremo 2021, scaletta: gli ospiti della prima serata

La scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2021 prevede anche alcuni ospiti come: Laura Pausini, Gigi D’Alessio, Il Volo, Gigliola Cinquetti, Marcella Bella, Fausto Leali, Enzo Avitabile e Alex Schwazer.

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

Streaming e tv

Dove vedere la seconda serata del Festival di Sanremo 2021 in diretta tv e live streaming? La seconda puntata, come detto, andrà in onda oggi – 3 marzo – alle ore 20,40 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Potrebbero interessarti Sanremo 2021, i cantanti della seconda serata del Festival: chi si esibisce oggi Ti piaci così: il testo della canzone di Malika Ayane a Sanremo 2021 Amare: il testo della canzone de La rappresentante di lista a Sanremo 2021