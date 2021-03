Sanremo 2021, le pagelle degli abiti della serata finale del Festival

SANREMO 2021 PAGELLE ABITI – Sanremo 2021, la finale. Tutto è pronto per l’ultimo capitolo di questa edizione. Se le prime quattro serate, in fatto di moda, sono considerate le prove generali, la finale è invece lo show “to remember”. Gli stylist, dietro le quinte, infatti stanno già sistemando gli ultimi look e si è in attesa del fatidico countdown. Come negli scorsi giorni, il mio compito sarà dare voti e giudizi agli outfit che ammireremo sul palco dell’Ariston. Con una regola: darli senza giri di parole, dritti al punto. Perché solo così si potrà apprezzare il vero messaggio che è presente non solo dietro musica e testo, ma anche dietro un abito lungo o uno smoking.

AMADEUS

Tiriamo le somme: cinque serate x numerosi smoking x numerose paillettes e dettagli luccicanti come polvere di fata sulle spalle = il risultato ahimè non è sufficiente. VOTO 5, rimandato a data da destinarsi (perché l’anno prossimo non farà Sanremo).

GHEMON

La vestibilità è anni Settanta. Così come la nuance. Il look è firmato Marni: uno smoking con revers a contrasto. Complimenti per l’originalità di tutte le serate: è da premiare. VOTO: 8 e mezzo.

GAIA

Le frange (purtroppo) sono tornate. L’abito non la valorizza e nemmeno il colore. Lo chignon infine non si sposa con il look. Mi spiace perché avrebbe potuto fare la differenza sul palco. VOTO: 5.

IRAMA

Anche se è la registrazione della prova generale, io il voto al look lo do lo stesso. Total look in pelle, rock e a tratti fetish. È vestito meglio di molti concorrenti che si sono visti, dal vivo, sul palco dell’Ariston nelle sere scorse, durante la gara. VOTO: 8.

ERMAL META

È stato il Festival dei brillantini e Swarovski sui capi da uomo, non vi sono dubbi. Giacca con profilo in cristalli, camicia in seta con dettagli in termo strass su collo e polsini, pantalone nero e stivaletto nero. Las Vegas anni 80? Tutto Dolce&Gabbana. VOTO: 7.

