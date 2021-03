Sanremo 2021, gli ospiti della prima serata del Festival

Questa sera, martedì 2 marzo 2021, alle ore 20,40 su Rai 1 va in onda il Festival di Sanremo 2021, la prima serata della kermesse canora giunta alla 71esima edizione. Alla conduzione (e direzione artistica) Amadeus. Con lui l’amico Rosario Fiorello, tanti cantanti e ospiti. Quali sono gli ospiti previsti stasera al Festival di Sanremo 2021? Vediamolo insieme. Oltre ai due ospiti fissi Ibrahimovic e Achille Lauro, stasera vedremo sul palco dell’Ariston grandi artisti come: Diodato, vincitore della scorsa edizione; Loredana Bertè; la Banda della Polizia con Stefano Di Battista e Olga Karanova; e l’infermiera Alessia Bonari.

Programma

Durante la serata di oggi del Festival di Sanremo 2021 saranno presentate tredici delle ventisei canzoni in gara da parte dei rispettivi artisti della sezione Campioni. I brani saranno votati dalla giuria demoscopica e dal pubblico tramite televoto. All’esito delle votazioni verrà stilata una classifica delle tredici canzoni eseguite in serata.

Si esibiranno anche quattro artisti delle Nuove proposte, anche questi saranno votate dalla giuria demoscopica, dal pubblico tramite televoto e verrà stilata una classifica: le prime due canzoni accederanno alla finale (che si terrà venerdì, durante la quarta serata), le altre due verranno eliminate dalla competizione.

Streaming e tv

Abbiamo visto gli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2021, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 2 al 6 marzo 2021 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Potrebbero interessarti Chi è Paolo Sommaruga, l’erede di Vincenzo Mollica a Sanremo 2021 Sanremo 2021, gli abiti di Arisa al Festival: look, stilista, vestiti Sanremo 2021, perché Vincenzo Mollica non c’è