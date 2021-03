Sanremo 2021, gli ospiti della 71esima edizione del Festival

Quali sono gli ospiti della 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021, in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo? Come tutti le altre edizioni della kermesse canora, anche quella di quest’anno sarà ricca di ospiti italiani e non. Oltre a quelli fissi (Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro), vedremo alcune co-conduttrici (Vittoria Ceretti, Simona Ventura, Serena Rossi, Elodie, Matilda De Angelis e Barbara Palombelli) e grandi artisti come:

Ornella Vanoni

Negramaro

Alessandra Amoroso

Loredana Bertè

Antonella Ferrari

Serena Rossi

Luisa Ranieri

Francesco Gabbani

Federica Pellegrini

Diodato

Alex Schwazer

Alberto Tomba

Giovanna Botteri

Il volo

Andrea Morricone

Emma

Monica Guerritore

Gigi D’Alessio

Laura Pausini

Marcella Bella

Fausto Leali

Gigliola Cinquetti

Dardust

Mahmood

Umberto Tozzi

Enzo Avitabile

Claudio Santamaria

Francesca Barra

Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2021, quella dedicata ai duetti e alle cover, vedremo altri grandi ospiti esibirsi con i 26 big in gara. Eccoli:

Vegas Jones

Pinguini Tattici Nucleari

Alberto Radius

Mamakass

Napoli Mandolin Orchestra

Peter Pichler

Nesli

Casadilego

Valerio Lundini

Roy Paci

Lous and The Yakuza

Neri per caso

I cantanti di The Voice Senior

Donatella Rettore

Sergio Rubini

I Lavoratori dello Spettacolo

Manuel Agnelli

M.M.B.

Neffa

Le Deva

The Kolors

Samuele Bersani

Michele Bravi

Streaming e tv

Abbiamo visto gli ospiti del Festival di Sanremo 2021, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 2 al 6 marzo 2021 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

