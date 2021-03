Sanremo 2021 orchestra: musicisti, maestri e direttori del Festival

L’orchestra al Festival di Sanremo 2021 ci sarà. Un dato non scontato, visto il rigido protocollo anti-Covid in vigore in questa 71esima edizione. In tutta sicurezza, gli oltre 60 maestri e orchestrali che compongono l’Orchestra Sinfonica di Sanremo saranno presenti al teatro Ariston. Smentita quindi l’ipotesi, paventata nelle settimane precedenti al Festival, che i cantanti potessero esibirsi soltanto sulle basi. Ci sarà quindi regolarmente l’orchestra a Sanremo 2021 e ovviamente i direttori. Ogni cantante può scegliere il suo. Ad esempio Noemi avrà Andrea Rodini, mentre il duo dei Coma_Cose si affida a Vittorio Cosma, che ha già preso parte a diverse edizioni del Festival.

Beppe Vessicchio ci sarà

Ma molta gente si pone soprattutto una domanda quando si parla di maestri d’orchestra: ci sarà Beppe Vessicchio? La risposta, che farà felice molti fan, è sì. Lo storico direttore, ormai un volto simbolo di Sanremo, ci sarà anche in questa edizione. In un’intervista, Vessicchio ha ricordato quanto è importante per i musicisti, in un periodo del genere e con lo stop prolungato agli spettacoli, poter tornare a fare il proprio lavoro al Festival: “Se sapesse la gioia di quei sorrisi intuiti sotto le mascherine dei musicisti, dei tecnici, degli addetti Rai… Ciascun componente dell’orchestra attaccato al suo strumento come se fosse un ulteriore dispositivo di sicurezza, una zattera per guadare l’oppressione del momento. Un conto è stare in un’orchestra stabile, a posto fisso, altro è fare il musicista free lance e rimanere totalmente fermo. Ma c’è di più: la partecipazione al Festival non è soltanto un’occasione di sostegno economico, ma di una gioia restituita. Lo sa cosa vuol dire l’impossibilità di fare musica d’insieme?”.

Sanremo 2021 orchestra, musicisti e direttori

Il Festival di Sanremo 2021 si terrà dal 2 al 6 marzo, con la conduzione di Amadeus che è anche il direttore artistico. In tutto 26 brani per quanto riguarda i Big e otto Nuove Proposte. Ma da chi è composta l’orchestra del Festival di Sanremo 2021? Chi sono i direttori e i maestri? Si tratta dei maestri dell’orchestra Sinfonica di Sanremo, integrata da altri professionisti, come la sezione ritmica della Rai. Un lavoro che prevede grande preparazione e attenzione ai dettagli. Ogni cantante in gara porta il proprio maestro di fiducia, che lo accompagnerà nel corso delle cinque serate e delle varie esibizioni previste.

Regolamento

Abbiamo visto l’orchestra e i maestri del Festival di Sanremo 2021, ma qual è il regolamento? Quando vota l’orchestra? Tra le novità che il direttore artistico Amadeus, in accordo con Rai 1, ha introdotto, la prima riguarda la serata del giovedì che quest’anno sarà dedicata alla “Canzone d’autore”, poi il ritorno del Televoto nelle prime 2 serate, infine l’eliminazione della “sfida diretta” nella gara tra le “Nuove Proposte”. Le “canzoni d’autore” che gli artisti Big saranno chiamati ad interpretare, potranno essere scelte all’interno dello sterminato repertorio della canzone italiana e non saranno quindi legate necessariamente alla storia del Festival. In questa serata gli artisti in gara, che potranno esibirsi da soli o con ospiti, saranno giudicati dai musicisti e vocalist dell’Orchestra e la votazione avrà valore anche per la classifica generale della categoria Big. Nelle prime 2 serate, martedì e mercoledì, oltre alla Giuria Demoscopica viene reintrodotto il Televoto. Venerdì 5 marzo, entra in campo la Giuria della Sala Stampa, ma solo per la votazione che riguarda i Big, mentre il vincitore della categoria Nuove Proposte sarà scelto fra i 4 finalisti dal giudizio contemporaneo di Giuria demoscopica, Giuria della Sala Stampa e Televoto. Le stesse tre giurie saranno poi chiamate ad esprimersi nella serata finale di sabato 6 marzo, in due diverse occasioni: prima per scegliere, nel plotone dei Big in gara, i nomi dei 3 finalisti, infine per proclamare il vincitore della 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Qui il regolamento completo

