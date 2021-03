Sanremo 2021, i due giovani (nuove proposte) eliminati dopo la prima serata del Festival

SANREMO 2021 GIOVANI ELIMINATI – Chi è stato eliminato dei giovani (nuove proposte) dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2021? A dover lasciare la gara stasera, 2 marzo 2021, sono stati Elena Faggi e Avincola. Sono invece andati avanti e prenderanno parte alla finale nuove proposte Folcast e Gaudiano.

Come funziona

La gara degli otto giovani (nuove proposte) di Sanremo 2021 prevede solo due gironi da quattro, nella prima e nella seconda serata. I primi due classificati nei rispettivi gironi avranno poi accesso alla finale del venerdì in cui si sfideranno i quattro artisti per conquistare il titolo di vincitore della categoria. Ma vediamo insieme chi sono i cantanti nuove proposte (giovani) di Sanremo 2021:

Gaudiano – “Polvere da sparo” PRIMA SERATA

Avincola – “Goal!” PRIMA SERATA

Folcast – “Scopriti” PRIMA SERATA

Davide Shorty – “Regina”

WrongOnYou – “Lezioni di volo”

Greta Zuccoli – “Ogni cosa sa di te”

Dellai – “Io sono Luca”

Elena Faggi – “Che ne so” PRIMA SERATA

Come si vota

Abbiamo visto i due eliminati di oggi al Festival di Sanremo 2021 (giovani, nuove proposte), ma quali sono i numeri del televoto per votare i concorrenti? Eccoli:

894.001 (da fisso)

(da fisso) 475.475.1 (da mobile)

Come si vota per i cantanti del Festival? Semplice: i telespettatori potranno esprimere il proprio voto tra gli Artisti in gara inviando il codice – abbinato a ciascun artista e comunicato nel corso della trasmissione – tramite SMS o digitando il codice medesimo sulla tastiera nel caso di chiamata da Fisso.

