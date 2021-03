Sanremo 2021, l’abito di Fedez per la serata finale del Festival: look, stilista, vestiti

Qual è l’abito (vestito) di Fedez per la serata finale del Festival di Sanremo 2021 a cui partecipa come concorrente con Francesca Michielin? In questo articolo trovate tutte le immagini con il look del cantante per l’ultima puntata della kermesse canora in onda stasera, sabato 6 marzo, su Rai 1:

Qual è lo stilista di Fedez al Festival di Sanremo 2021? Per il 71esimo festival il cantante vestirà abiti firmati da Versace. A renderlo noto è stato lo stesso artista che pochi giorni prima della kermesse canora ha fatto visita all’amica Donatella Versace per le prove degli abiti.

Conduttori

Abbiamo visto l’abito (look e vestiti) di Fedez per l’ultima serata del Festival di Sanremo 2021, ma quali sono i conduttori dello show? Alla conduzione e direzione artistica del Festival: Amadeus. Il presentatore, come già avvenuto lo scorso anno, sarà affiancato dall’amico Fiorello e da altri co-conduttori o co-conduttrici come la modella Vittoria Cerretti, la cantante Elodie, l’attrice Matilda De Angelis, la giornalista Barbara Palombelli e l’attrice Serena Rossi. Ospiti fissi: il centravanti del Milan, Zlatan Ibrahimovic, e il cantante Achille Lauro che propone i suoi “quadri”.

