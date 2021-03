Sanremo 2021, l’abito di Fasma per la quarta serata del Festival: look, stilista, vestiti

Qual è l’abito (vestito) di Fasma per la quarta serata del Festival di Sanremo 2021 a cui partecipa come concorrente? In questo articolo trovate tutte le immagini con il look del cantante per la penultima puntata della kermesse canora in onda stasera, venerdì 5 marzo, su Rai 1:

Qual è lo stilista di Fasma al Festival di Sanremo 2021? Il marchio che veste il cantante è quello di Dolce&Gabbana che per lui ha pensato diversi abiti per le quattro serate (su cinque) in cui apparirà sul palco dell’Ariston.

Quante puntate (serate)

Abbiamo visto l’abito (look e vestiti) di Fasma per la quarta serata del Festival di Sanremo 2021, ma quante puntate (serate) sono previste? In tutto andranno in onda cinque puntate (serate): la prima martedì 2 marzo; l’ultima domani, sabato 6 marzo 2021. Ogni puntata inizierà intorno alle ore 20,30 e finirà a tarda serata/notte. Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 1 per il Festival della canzone italiana:

Prima puntata: martedì 2 marzo 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: mercoledì 3 marzo 2021 TRASMESSA

Terza puntata: giovedì 4 marzo 2021 TRASMESSA

Quarta puntata: venerdì 5 marzo 2021 OGGI

Quinta puntata: sabato 6 marzo 2021

