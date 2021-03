Sanremo 2021, il Festival sui social: Facebook, Twitter, Instagram

Quali sono i canali social (Facebook, Twitter e Instagram) del Festival di Sanremo 2021? Dal 2 al 6 marzo 2021 su Rai 1 va in scena la 71esima edizione del Festival di Sanremo. La kermesse canora sarà condotta, come lo scorso anno, da Amadeus. Al suo fianco: Fiorello, Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro; e alcune conduttrici: da Naomi Campbell a Barbara Palombelli. In gara 26 cantanti (Big) che lotteranno fino all’ultimo per conquistare la vittoria finale.

Il Festival, come noto, sarà trasmesso per tutte le cinque serate in programma in diretta tv su Rai 1, in live streaming sulla piattaforma RaiPlay.it e in in diretta radio su Radio 2. Ma non finisce qui. Ovviamente, come ogni spettacolo televisivo che si rispetti, il Festival di Sanremo 2021 sarà molto attivo anche sui social network dove verrà seguito live e dove verranno postate interviste, curiosità, foto e video. Quali sono le pagine social del Festival? Di seguito i link:

Cantanti

Abbiamo visto i canali social (Facebook, Twitter e Instagram) del Festival di Sanremo 2021, ma quali sono i cantanti in gara? Eccoli:

Francesco Renga – “Quando trovo te”

Coma_Cose – “Fiamme negli occhi”

Gaia – “Cuore amaro”

Irama – “La genesi del tuo colore”

Fulminacci – “Santa Marinella”

Madame – “Voce”

Willie Peyote – “Mai dire mai (La locoura)”

Orietta Berti – “Quando ti sei innamorato”

Ermal Meta – “Un milione di cose da dirti”

Fasma – “Parlami”

Arisa – “Potevi fare di più”

Gio Evan – “Arnica”

Maneskin – “Zitti e buoni”

Malika Ayane – “Ti piaci così”

Aiello – “Ora”

Max Gazzè e la Trifluoperazina Monstery Band – “Il farmacista”

Ghemon – “Momento perfetto”

La rappresentante di lista – “Amare”

Noemi – “Glicine”

Random – “Torno a te”

Colapesce e Dimartino – “Musica leggerissima”

Annalisa – “Dieci”

Bugo – “E invece sì”

Lo Stato Sociale – “Combat pop”

Extraliscio feat. Davide Toffolo – “Bianca luce nera”

Francesca Michielin e Fedez – “Chiamami per nome”

