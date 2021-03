Sanremo 2021, quanto guadagnano Amadeus e i conduttori del Festival

Quanto guadagnano (stipendio o cachet) i conduttori del Festival di Sanremo 2021, Amadeus in primis? Le cifre ufficiali non sono state rese note, ma alcune indiscrezioni sui vari compensi si. Per quanto riguarda Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2021, il cache potrebbe essere in linea con quello delle passate edizioni. Per condurre le 5 serate del Festival Amadeus l’anno scorso Ama avrebbe preso 500-600.000 euro (l’anno prima il compenso di Baglioni è stato 585mila euro), cifra che però non tiene conto dell’impegno contrattuale dello showman che parte cinque mesi prima della data d’inizio del festival. Quanto guadagna Fiorello a Sanremo 2021 per le cinque serata? Il cachet di Fiorello, secondo alcune fonti, sarebbe di circa 50.000 a serata per un totale di circa 250.000 euro. Veniamo poi allo stipendio o cachet degli ospiti fissi: Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic. Il compenso del cantante, come degli altri conduttori, non è stato reso noto ma dovrebbe aggirarsi sui 25 mila euro a serata. Il campione del Milan invece, secondo il settimanale Chi, avrebbe firmato un contratto da 50.000 euro a serata dalla Rai (stesso compenso di Fiorello), quindi 250.000 euro.

Le co-conduttrici

Abbiamo visto quanto guadagnano (stipendio o cachet) i conduttori del Festival di Sanremo 2021, la le co-conduttrici? Il cachet di Elodie, co-conduttrice di una sola serata, dovrebbe aggirarsi intorno ai 25.000 euro, stesso compenso previsto l’anno scorso per Diletta Leotta, Rula Jebreal e Francesca Sofia Novello. Matilda De Angelis? Il compenso non è stato rivelato. La super modella inglese Naomi Campbell, presente la prima serata del Festival, invece dovrebbe portare a casa una cifra da capogiro visto il suo status di superstar e il suo patrimonio da 60 milioni di dollari.

