Sanremo 2021, niente televoto (e codici) per la terza serata del Festival

Quali sono i codici televoto dei cantanti in gara nella terza serata del Festival di Sanremo 2021? La risposta ve la diamo subito: nessuno. La puntata di stasera, giovedì 4 marzo, vedrà l’esibizione dei Big (campioni) in gara che si cimenteranno con le cover e i duetti (tanti gli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston). Niente televoto dunque. A votare le performance sarà l’orchestra.

Programma terza serata

La terza serata del Festival – in onda su Rai 1 – sarà dedicata alle cover. I 26 Campioni in gara eseguiranno una canzone a scelta tra i grandi brani della storia della canzone d’autore. Gli artisti, che potranno esibirsi da soli oppure accompagnati da ospiti italiani o stranieri, verranno votati dai musicisti e dai coristi componenti l’orchestra del Festival. Niente televoto per questa serata del Festival di Sanremo 2021. Al termine della serata verrà stilata una nuova classifica dei Campioni determinata dalla media tra le percentuali di voto ottenute durante la serata delle cover quelle ottenute nelle serate precedenti.

Streaming e tv

Abbiamo visto che oggi non ci sarà il Televoto al Festival di Sanremo 2021, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 2 al 6 marzo 2021 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

