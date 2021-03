Sanremo 2021: i titoli delle 26 canzoni dei Big in gara al Festival

Sanremo 2021: i titoli delle 26 canzoni dei Big (Campioni) in gara

Quali sono i titoli delle 26 canzoni in gara al Festival di Sanremo 2021? Dal 2 al 6 marzo 2021 su Rai 1 va in scena la kermesse canora che ha deciso di sfidare il Covid. Tutto si svolgerà seguendo un rigidissimo protocollo definito dalla Rai (e approvato dal Cts) per garantire la sicurezza sanitaria. In gara 26 cantanti con i rispettivi brani. Ecco tutti i titoli delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2021:

“Quando trovo te” (Francesco Renga)

“Fiamme negli occhi” (Coma_Cose)

“Cuore amaro” (Gaia)

“La genesi del tuo colore” (Irama)

“Santa Marinella” (Fulminacci)

“Voce” (Madame)

“Mai dire mai (La locoura)” (Willy Peyote)

“Quando ti sei innamorato” (Orietta Berti)

“Un milione di cose da dirti” (Ermal Meta)

“Parlami” (Fasma)

“Potevi fare di più” (Arisa)

“Arnica” (Gio Evan)

“Zitti e buoni” (Maneskin)

“Ti piaci così” (Malika Ayane)

“Ora” (Aiello)

“Il farmacista” (Max Gazzè e la Trifluoperazina Monstery Band)

“Momento perfetto” (Ghemon)

“Amare” (La rappresentante di lista)

“Glicin” (Noemi)

“Torno a te” (Random)

“Musica leggerissima” (Colapesce e Dimartino)

“Dieci” (Annalisa)

“E invece sì” (Bugo)

“Combat pop” (Lo Stato Sociale)

“Bianca luce nera” (Extraliscio feat. Davide Toffolo)

“Chiamami per nome” (Francesca Michielin e Fedez)

Giurie

Abbiamo visto i titoli delle 26 canzoni in gara al Festival di Sanremo 2021, ma chi giudicherà i cantanti, le canzoni e le performance? A farlo ci saranno quattro giurie. Eccole:

giuria demoscopica

pubblico da casa tramite televoto

sala stampa

orchestra

Streaming e tv

Dove vedere il Festival di Sanremo 2021 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 2 al 6 marzo 2021 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Potrebbero interessarti Stefano Di Battista ospite a Sanremo 2021: chi è, biografia, sassofonista, moglie, figli e cachet per il Festival Sanremo 2021, l’orchestra e i direttori del Festival Scopriti: testo e significato della canzone di Folcast a Sanremo 2021 nuove proposte