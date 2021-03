Sanremo 2021, i cantanti della seconda serata: chi canta oggi

Quali sono i 13 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021 che si esibiranno oggi, mercoledì 3 marzo, nel corso della seconda serata? Come noto, il format della kermesse canora quest’anno prevede la divisione in due serate (la prima e la seconda) dei 26 Big (o campioni) in gara. Ieri i primi 13, oggi i secondi 13. Di seguito gli artisti che si esibiranno stasera (3 marzo) sul palco del teatro Ariston:

BIG

Gaia – “Cuore amaro”

Fulminacci – “Santa Marinella”

Willie Peyote – “Mai dire mai (La locoura)”

Orietta Berti – “Quando ti sei innamorato”

Ermal Meta – “Un milione di cose da dirti”

Gio Evan – “Arnica”

Malika Ayane – “Ti piaci così”

La rappresentante di lista – “Amare”

Irama – “La genesi del tuo colore”

Random – “Torno a te”

Bugo – “E invece sì”

Lo Stato Sociale – “Combat pop”

Extraliscio feat. Davide Toffolo – “Bianca luce nera”

NUOVE PROPOSTE

Davide Shorty – “Regina”

WrongOnYou – “Lezioni di volo”

Greta Zuccoli – “Ogni cosa sa di te”

Dellai – “Io sono Luca”

Cantanti

Ma quali sono gli altri 13 cantanti del Festival di Sanremo 2021? Ecco la lista completa dei 26 big in gara:

Francesco Renga – “Quando trovo te”

Coma_Cose – “Fiamme negli occhi”

Gaia – “Cuore amaro”

Irama – “La genesi del tuo colore”

Fulminacci – “Santa Marinella”

Madame – “Voce”

Willie Peyote – “Mai dire mai (La locoura)”

Orietta Berti – “Quando ti sei innamorato”

Ermal Meta – “Un milione di cose da dirti”

Fasma – “Parlami”

Arisa – “Potevi fare di più”

Gio Evan – “Arnica”

Maneskin – “Zitti e buoni”

Malika Ayane – “Ti piaci così”

Aiello – “Ora”

Max Gazzè e la Trifluoperazina Monstery Band – “Il farmacista”

Ghemon – “Momento perfetto”

La rappresentante di lista – “Amare”

Noemi – “Glicine”

Random – “Torno a te”

Colapesce e Dimartino – “Musica leggerissima”

Annalisa – “Dieci”

Bugo – “E invece sì”

Lo Stato Sociale – “Combat pop”

Extraliscio feat. Davide Toffolo – “Bianca luce nera”

Francesca Michielin e Fedez – “Chiamami per nome”

