Sanremo 2021, i cantanti esclusi dal Festival

Quali sono i cantanti esclusi o scartati dal Festival di Sanremo 2021? L’organizzazione tradizionalmente non comunica i nomi degli artisti della sezione Campioni (o Big) che hanno inoltrato domanda ma non sono stati selezionati per le serate finali.

Secondo alcune fonti, e dichiarazioni degli stessi artisti, tra gli esclusi dal Festival di Sanremo 2021 ci sarebbero: Morgan, Leo Gassmann, Statuto, Motta, Mr. Rain, Michele Bravi (con Mantieni il bacio), The Kolors, Federico Rossi, Donatella Rettore, i Nomadi, Tommaso Paradiso, Mietta, Roberto Angelini, Tiromancino, Rossana Casale con Mariella Nava e Grazia Di Michele, Giulia Luzi, Loredana Errore, Marco Carta, Max Arduini, Fast Animals and Slow Kids, Albano Carrisi , Claudio Lippi, Giacomo Celentano, Jalisse, Simona Molinari, Alex Britti, Andrea Sannino, Zero Assoluto, Myss Keta, Anna Oxa e Giusy Ferreri.

Streaming e tv

Abbiamo visto i cantanti esclusi dal Festival di Sanremo 2021, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 2 al 6 marzo 2021 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

