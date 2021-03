Sanremo 2021: anticipazioni, cantanti e ospiti della seconda serata del Festival

SANREMO 2021 ANTICIPAZIONI – Questa sera, mercoledì 3 marzo 2021, parte il Festival di Sanremo 2021. Alle ore 20,40 andrà in scena la seconda serata della kermesse canora giunta alla 71esima edizione. Alla conduzione (e direzione artistica) Amadeus. Con lui l’amico Rosario Fiorello, la co-conduttrice Elodie e l’ospite fisso Achille Lauro. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sugli ospiti e i cantanti in gara oggi.

Anticipazioni: programma e cantanti in gara

Durante la serata di oggi del Festival di Sanremo 2021 saranno presentate le seconde tredici delle ventisei canzoni in gara da parte dei rispettivi artisti della sezione Campioni. I brani saranno votati dalla giuria demoscopica. All’esito delle votazioni verrà stilata una classifica delle tredici canzoni eseguite in serata. Di seguito i 13 big che canteranno oggi:

Gaia – “Cuore amaro”

Fulminacci – “Santa Marinella”

Willie Peyote – “Mai dire mai (La locoura)”

Orietta Berti – “Quando ti sei innamorato”

Ermal Meta – “Un milione di cose da dirti”

Gio Evan – “Arnica”

Malika Ayane – “Ti piaci così”

La rappresentante di lista – “Amare”

Irama – “La genesi del tuo colore”

Random – “Torno a te”

Bugo – “E invece sì”

Lo Stato Sociale – “Combat pop”

Extraliscio feat. Davide Toffolo – “Bianca luce nera”

Si esibiranno anche gli altri quattro artisti delle Nuove proposte, anche questi saranno votate dalla giuria demoscopica, dal pubblico tramite televoto e verrà stilata una classifica: le prime due canzoni accederanno alla finale (che si terrà venerdì, durante la quarta serata), le altre due verranno eliminate dalla competizione. Di seguito i quattro artisti che si esibiranno oggi:

Davide Shorty – “Regina”

WrongOnYou – “Lezioni di volo”

Greta Zuccoli – “Ogni cosa sa di te”

Dellai – “Io sono Luca”

Ospiti

Abbiamo visto i cantanti (anticipazioni) che si esibiranno oggi al Festival di Sanremo 2021, ma quali sono gli ospiti previsti stasera? Amadeus presenterà sul palco dell’Ariston grandi artisti come: Enzo Avitabile, Gigi D’Alessio, Laura Pausini (canterà la canzone “Io sì”), Il Volo (omaggerà il Maestro Ennio Morricone insieme ad Andrea Morricone, il figlio del Maestro, che dirigerà l’Orchestra del Festival), Gigliola Cinquetti (canterà “Non ho l’età” e “Dio come ti amo”), Marcella Bella (canterà “Senza un briciolo di testa e “Montagne verdi”) e Fausto Leali (canterà “Mi manchi” e “Io amo”). Infine Alex Schwazer, il marciatore, racconterà la sua storia appena conclusasi con l’assoluzione per l’accusa di doping, e Claudio Santamaria e Francesca Barra.

