Sanremo 2021, Amadeus è daltonico: “Per questo ho solo giacche blu”

Sanremo 2021, Amadeus daltonico

Amadeus è daltonico. A renderlo noto è stato lo stesso conduttore del Festival di Sanremo 2021. I telespettatori italiani negli anni hanno notato come Amedeo Umberto Rita Sebastiani abbia la tendenza a vestirsi sempre con colori vicini al bianco, al blu o ai colori scuri. Una scarsità di colori dovuta al suo essere daltonico. “Mia moglie mi accompagna sempre a fare shopping, perché distinguo solo le tonalità decise: con i colori pastello è un disastro. E, in più occasioni, mi è capitato di andare in giro con un calzino blu e uno nero”, ha raccontato tempo fa in un’intervista a Famiglia Cristiana.

“Nel mio mestiere – ha detto Amadeus -, essere daltonico non è un grosso problema, ma pensate se avessi fatto lo stilista. Per me sarebbe impossibile fare gli abbinamenti giusti”, ha aggiunto. “Per questo ho solo giacche blu e azzurre, in diverse gradazioni, camicie nere o bianche. Questi sono i colori che riconosco e che posso abbinare senza il rischio di sbagliare. Riconosco anche il rosso, ma non posso vestirmi di rosso: sembrerei il Gabibbo”. E al Festival di Sanremo 2021, in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo, che abiti indosserà Amadeus? Al momento non è dato saperlo: il riserbo su stilista e giacche (lo scorso anno molto apprezzate) è totale. In molti però sono pronti a scommettere che Ama, molto superstizioso, visto il successo dalla scorsa edizione, si affiderà di nuovo a Gai Mattiolo. Vedremo…

