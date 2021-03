A che ora annuncio vincitore Sanremo 2021: orario esatto (scaletta)

A che ora sarà annunciato il vincitore del Festival di Sanremo 2021? Stasera, sabato 6 marzo 2021, si conclude la 71esima edizione del Festival di Sanremo. La seconda edizione condotta da Amadeus e Fiorello stando alla scaletta ufficiale terminerà con la proclamazione del vincitore intorno alle ore 2,20 di notte, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto o eventuali ritardi.

Chi decide il vincitore di Sanremo 2021

A decidere il vincitore del Festival di Sanremo 2021 sarà il voto combinato della giuria demoscopica, dell’orchestra e del pubblico a casa attraverso il televoto. Ai fini dell’elezione del vincitore, il voto dei 300 della giuria demoscopica peserà per il 33 per cento, quello dei membri dell’orchestra per l’altro 33 per cento mentre il voto del pubblico sarà conteggiato per il restante 34 per cento.

Codici televoto

Abbiamo visto a che ora sarà proclamato il vincitore del Festival di Sanremo 2021, ma quali sono i codici per votare i cantanti? Ecco i codici:

Ghemon: 01

Gaia: 02

Irama: 03

Gio Evan: 04

Ermal Meta: 05

Fulminacci: 06

Francesco Renga: 07

Extraliscio e Davide Toffolo: 08

Colapesce e Dimartino: 09

Malika Ayane: 10

Francesca Michielin e Fedez: 11

Willie Peyote: 12

Orietta Berti: 13

Arisa: 14

Bugo: 15

Maneskin: 16

Madame: 17

La rappresentante di lista: 18

Annalisa: 19

Coma Cose: 20

Lo Stato Sociale: 21

Random: 22

Max Gazzè: 23

Noemi: 24

Fasma: 25

Aiello: 26

Streaming e tv

Dove vedere la quinta serata (finale) del Festival di Sanremo 2021 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 2 al 6 marzo 2021 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

QUI TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI SANREMO 2021

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

Potrebbero interessarti Sanremo 2021, i codici televoto per votare i tre finalisti del Festival Sanremo 2021, chi è il vincitore della 71esima edizione del Festival Sanremo 2021, il premio della sala stampa Lucio Dalla: chi è il vincitore