Sanremo 2020 conferenza stampa Diretta LIVE: Amadeus presenta la 70esima edizione del Festival

SANREMO 2020 CONFERENZA STAMPA DIRETTA LIVE – Oggi, 14 gennaio 2020, si tiene la prima conferenza stampa di presentazione del nuovo Festival di Sanremo, in programma dal 4 all’8 febbraio prossimo. Un occasione per scoprire le novità preparate dal direttore artistico e conduttore della 70esima edizione Amadeus, alla sua prima esperienza nella kermesse.

La conferenza stampa è prevista per le 12.30 dal Teatro del Casinò di Sanremo, segnando così il primo atto ufficiale di questo Festival. L’evento più seguito dell’anno ha già visto alcune polemiche, come per la partecipazione della giornalista palestinese Rula Jebreal, prima smentita e poi confermata dalla Rai.

Un’altro tema che ha fatto molto discutere è senz’altro l’anticipazione dei Big presenti sul palco dell’Ariston che Amadeus ha fatto concedendo un’intervista a Repubblica. Di seguito la diretta LIVE della conferenza stampa di Sanremo 2020 seguita da TPI:

La conferenza stampa si chiude qui, con la foto di rito dei protagonisti del prossimo Festival e un audio inviato da Fiorello ad Amadeus in cui dice scherzando: “Chi me l’ha fatto fare”

Diletta Leotta: “L’Ariston per me sarà come San Siro e Amadeus il mister. Invece di stare a bordo campo, stavolta scenderò in campo”.

Amadeus: “Quando ho pensato a Rula, non mi sarei immaginato tante polemiche”. Sulla polemiche con i giornalisti per i nomi dei Big usciti in anticipo, Amadeus ha detto: “Ho sempre pensato a 24 canzoni, ne volevo dare inizialmente 20 perché sapevo che sarebbero in qualche modo usciti.Poi ho deciso di dirne 22, tenendone 2 per la serata del 6 gennaio. Sapevo che la cosa non avrebbe fatto piacere ai cronisti. Quando li ho visti sul giornale mi sono arrabbiato e ho scelto, non ingenuamente, sapendo di fare una cosa non corretta di darlo a un quotidiano. Di questo chiedo scusa: non volevo che un solo cartaceo che potesse fare la parte del direttore artistico e spoilerare la notizia. Che poi tra colleghi non si fa, è una questione di rispetto”.

Per quanto riguarda la scelta delle coppie degli ospiti: “Di Rula si è parlato così tanto che mi va benissimo che possa esserci la prima serata. La composizione è stata pensata in funzione di quello che succede sera per sera, secondo noi gruppo autoriale… Il giovedì ci è piaciuto avere due presenze straniere come Alketa e Georgina nella serata più storicamente italiana”. Michelle Obama non ci sarà, mentre sulla polemica di Rita Pavone sovranista, Amadeus dichiara: “Non sapevo che lo fosse e poi davvero non m’importa. Non c’entra nulla”.

Sugli ospiti Amadeus dice che non può svelare per questioni contrattuali nomi non ancora ufficiali. Ecco la scansione degli ospiti sicuri: martedì 4 febbraio Leotta e Jebreal, con Tiziano Ferro e Fiorello. Nella prima puntata anche Salmo, Emma Marrone, Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria (cast del film di Muccino). La seconda serata D’Aquino e Chimenti, Salerno, Fiorello, Ferro e forse Monica Bellucci, più un possibile grande ritorno ancora in fase di trattativa. Giovedì una serata dedicata alle canzoni del Festival, e i giovani si spostano al venerdì: Georgina Rodriguez, Alketa, Mika, Massimo Ranieri, Roberto Benigni, oltre a Ferro e Fiorello. Venerdì la finale dei Giovani, Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello, oltre a Fiorello, Ferro, Dua Lipa e Johnny Dorelli. Sabato la finale con Mara Venier, torneranno Leotta, Sofia Novello e Salerno, Fiorello e Tiziano Ferro, i protagonisti del nuovo film di Brizzi Pop Corn. A questi si aggiungeranno altre sorprese. Al Bano e Romina? Hanno un inedito che potrebbero cantare insieme sul palco dell’Ariston, scritta da Malgioglio: “Appartiene a quelle trattative in corso. Ho parlato con loro a Capodanno. Ho invitato per la serata finale del Festival Ultimo. Speriamo di avere in una delle sere Zucchero”.

Si parla dell’ Altro Festival condotto da Nicola Savino dopo la fine delle puntate e in onda in esclusiva su Rai Play. Ad affiancare Savino ci sarà Myss Keta e i Gemelli di Guidonia. Ci sarà poi il comico Valerio Lundini e una resident band per accompagnare gli ospiti che verranno ad esibirsi, spiega la Calandrelli, che aggiunge: “Faremo molto tardi”.

condotto da dopo la fine delle puntate e in onda in esclusiva su Rai Play. Ad affiancare Savino ci sarà e una resident band per accompagnare gli ospiti che verranno ad esibirsi, spiega la Calandrelli, che aggiunge: “Faremo molto tardi”. Parla Claudio Fasulo: “Il team autoriale totalizza 15 edizioni, Vicario è al suo quinto Festival, la scenografia di Maria Chiara e Gaetano Castelli che ne ha fatti 18”. Viene mostrata una clip della scenografia: “Nessun sottotesto su questa scenografia: è una bella scenografia, un fiore che si schiuderà ogni sera con colori diversi”. Il prima Festival sarà condotto da Ema Stockolma e Gigi e Ross. “Quest’anno Sanremo si impegnerà quest’anno ad abbattere le barriere per i disabili sensoriali, per la prima volta le cinque serate saranno interpretate nella lingua dei segni ed avranno un canale dedicato su RaiPlay”.

Amadeus presenta alcune delle co-condutrici che saranno con lui all’Ariston e che sono presenti in questa conferenza stampa: Francesca Sofia Novello, modella e fidanzata di Valentino Rossi, le giornaliste del Tg 1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti. Al fianco di Amadeus anche Antonella Clerici, che ha già condotto Sanremo e sarà presente ad una delle serate. Diletta Leotta, conduttrice di Dazn. Le altre sono Rula Jebreal (“volevo una giornalista internazionale che mi parlasse di donne”, dice Amadeus. “È una donna molto intelligente, dall’esperienza internazionale. Quando si parla di donne, contro la violenza, non ci sono colori politici”). Sabrina Salerno (“A 50 anni è ancora bellissima, ci conosciamo dai tempi di Radio DeeJay, è stata un’icona sexy). Alketa Vejsiu (Una bravissima conduttrice straniera, molto brava, conduce i più importanti programmi che si tengono in Albania”, spiega Amadeus). Nella serata finale ci sarà anche Mara Venier. Tra le conduttrici presenti nelle serate del Festival anche Monica Bellucci e Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo.

Vengono mostrate clip con Tiziano Ferro e Fiorello

“Per quanto riguarda gli ospiti, quando mi hanno annunciato di fare Sanremo la prima persona a cui ho pensato è Fiorello , siamo come fratelli da oltre 30 anni. È stato il primo a chiamarmi e ci siamo ricordati di una promessa fatta 35 anni fa, ai tempi di Deejay Tv: ci eravamo detti che se un giorno avessi mai fatto Sanremo, lui sarebbe stato con me. Quando è accaduto davvero, gliel’ho chiesto. Ho già prenotato la camera per lui di fronte alla mia. Poi Tiziano Ferro , a cui ho proposto di esserci tutte e 5 le sere e lui ha accettato volentieri. O Roberto Benigni, che seguo e conosco da anni: farà sicuramente qualcosa di indimenticabile e imprevedibile. Loro sono 3 amici personali a cui ho chiesto di partecipare a questo Festival”.

, siamo come fratelli da oltre 30 anni. È stato il primo a chiamarmi e ci siamo ricordati di una promessa fatta 35 anni fa, ai tempi di Deejay Tv: ci eravamo detti che se un giorno avessi mai fatto Sanremo, lui sarebbe stato con me. Quando è accaduto davvero, gliel’ho chiesto. Ho già prenotato la camera per lui di fronte alla mia. Poi , a cui ho proposto di esserci tutte e 5 le sere e lui ha accettato volentieri. O che seguo e conosco da anni: farà sicuramente qualcosa di indimenticabile e imprevedibile. Loro sono 3 amici personali a cui ho chiesto di partecipare a questo Festival”. E ancora Amadeus: “Marano è colui che mi ha richiamato per darmi Mezzogiorno in famiglia quando il telefono non squillava da anni, mi conosce da tantissimo tempo. Sanremo è di tutti, volevo non fare qualcosa di già visto, come il fatto di presentare i Big il 6 gennaio. Amo tantissimo la musica, per me la cosa più bella è stata ascoltare tutte le canzoni che si sono presentate per i Big e per i Giovani, non ci ho dormito la notte. Sono molto orgoglioso delle 24 canzoni scelte, sono brani che il giorno dopo possono essere in radio e cantate da tutti. Perché 2 donne? Siamo al 70° e ci possono essere tante donne che possono raccontare tante storie diverse, per età, ruolo, esperienze. Ho invitato donne che conosco e che mi incuriosiscono, così come per i cantanti sono andato sulle canzoni, senza pensare ad agevolare qualcuno. Qualcuno non l’ho mai conosciuto prima”

Finalmente è il momento di Amadeus : “Quando ho ricevuto la chiamata della Rai per Sanremo è stata una grande emozione. È il sogno da ragazzino che si realizza, come si vede nello spot. Per me questo è un evento unico al mondo. Volevo fare un Festival imprevedibile, per come lo sentivo io, senza guardare troppo al passato. Ci sarà un’occhio alla storia, ma sarà un Sanremo che guarderà al presente e al futuro. Oltre all’evento all’Ariston, verrà coinvolta tutta la città perché deve essere un grande show per questo 70esimo anno”.

: “Quando ho ricevuto la chiamata della Rai per Sanremo è stata una grande emozione. È il sogno da ragazzino che si realizza, come si vede nello spot. Per me questo è un evento unico al mondo. Volevo fare un Festival imprevedibile, per come lo sentivo io, senza guardare troppo al passato. Ci sarà un’occhio alla storia, ma sarà un Sanremo che guarderà al presente e al futuro. Oltre all’evento all’Ariston, verrà coinvolta tutta la città perché deve essere un grande show per questo 70esimo anno”. Parla il presidente di Rai Pubblicità Antonio Marano per parlare del Progetto tra Palco e Realtà: “Volevamo allargare la visione sul Festival, tenendo conto la ricorrenza dei 70 anni e la visione dell’azienda, e allora abbiamo proposto di uscire dall’Ariston e di coinvolgere varie location. Amadeus ci ha consentito questo. C’è il Festival del Cinema di Venezia, ci deve essere il Festival della musica di Sanremo”. Ci sarà un palco in Piazza Colombo che ospiterà gli artisti

Dopo i saluti del Presidente del Casinò, parola al sindaco di Sanremo: “Mai come quest’anno ci sono grandi novità. Sanremo è la città della musica. Per la città è un momento di grandissima promozione”

Il primo intervento è di Sindoni, Presidente del Casinò, che ospita oggi la conferenza

Sta per iniziare la conferenza: con Amadeus anche Antonella Clerici, Diletta Leotta, Emma D’Aquino, Laura Chimenti e Francesca Sofia Novello

Mancano pochi minuti all’inizio della prima conferenza stampa del Festival

Sanremo 2020 conferenza stampa Diretta LIVE: i Big in gara

In questa 70esima edizione sono ben 24 i Big che si sfideranno per la vittoria finale, che verrà annunciata nel corso della finale dell’8 febbraio 2020. Ecco l’elenco completo dei cantanti e i titoli delle loro canzoni:

Alberto Urso – Il sole ad est

– Il sole ad est Francesco Gabbani – Viceversa

– Viceversa Giordana Angi – Come mia madre

– Come mia madre Riccardo Riki Marcuzzo – Lo sappiamo entrambi

– Lo sappiamo entrambi Elodie Di Patrizi – Andromeda

– Andromeda Enrico Nigiotti – Baciami adesso

– Baciami adesso Morgan in coppia con Bugo – Sincero

in coppia con – Sincero Anastasio – Rosso di rabbia

– Rosso di rabbia Marco Masini – Il confronto

– Il confronto Irene Grandi – Finalmente io

– Finalmente io Piero Pelù – Gigante

– Gigante Elettra Lamborghini – Musica (E il resto scompare)

– Musica (E il resto scompare) Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr

– Ringo Starr Achille Lauro – Me ne frego

– Me ne frego Diodato – Fai rumore

– Fai rumore Levante – Tiki Bom Bom

– Tiki Bom Bom Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

– Voglio parlarti adesso Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango

– Nell’estasi o nel fango Raphael Gualazzi – Carioca

– Carioca Junior Cally – No grazie

– No grazie Rancore – Eden

– Eden Rita Pavone – Niente (Resilienza 74)

– Niente (Resilienza 74) Tosca – Ho amato tutto

– Ho amato tutto Le Vibrazioni – Dov’è

Una delle novità di quest’anno a Sanremo 2020 è il ritorno della distinzione della gara tra i Campioni e le Nuove Proposte. Sono 8 i giovani che si esibiranno sul palco dell’Ariston:

Leo Gassmann – Va bene così

Fadi – Due noi

Marco Sentieri – Billy Blu

Fasma – Per sentirmi vivo

Eugenio in via di Gioia – Tsunami

Tecla Insolia – 8 marzo

Matteo Faustini – Nel bene e nel male

Gabriella Martinelli e Lula – Il gigante d’acciaio

Sanremo 2020 conferenza stampa Diretta LIVE: le co-conduttrici

Grande attesa per la conferenza stampa di oggi per conoscere i nomi delle 10 donne che affiancheranno Amadeus nella conduzione del Festival nel corso delle 5 serate su Rai 1. Intanto sono stati anticipati alcuni nomi da parte di Sorrisi e Canzoni Tv: Tra le prime conferme arriva Antonella Clerici, volto storico della Rai che ha già dato prova di sapersi muovere sul palco dell’Ariston: nel 2005, presentò con Paolo Bonolis il Festival e poi l’ha fatto anche da sola, nel 2010.

Un altro gradito ritorno a Sanremo 2020 è Diletta Leotta, la conduttrice ben nota agli appassionati di Dazn. Al fianco di Amadeus per quest Sanremo vedremo anche Rula Jebreal, la cui presenza al Festival ha scatenato tantissime polemiche prima ancora dell’ufficialità.

E ancora sul palco arriverà Sabrina Salerno, le giornaliste del TG1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti, la modella Georgina Rodriguez, conosciuta dalla cronaca rosa per via del suo legame sentimentale con Cristiano Rolando e infine l’influencer Francesca Sofia Novello, a sua volta la dolce metà di Valentino Rossi.

E, dulcis in fundo, per l’ultima serata di Sanremo Amadeus ha puntato in grande, con Mara Venier al suo fianco nel ruolo di co-conduttrice.