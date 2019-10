Sanremo 2020, nuovi conduttori in arrivo

Novità sull’edizione 2020 di Sanremo: oltre ai presentatori già annunciati, ovvero Amadeus, Fiorello e Jovanotti, sul palco dell’Ariston dovrebbero far capolino anche Antonella Clerici e Roberto Benigni, che mancano dal festival rispettivamente dal 2011 e dal 2010.

Stando ad alcune indiscrezioni, i due artisti, entrambi del giro di Lucio Presta (il loro agente), affiancheranno Amadeus in due momenti diversi: Benigni dovrebbe essere l’ospite d’onore della serata finale, quella dell’8 febbraio 2020, mentre Antonella Clerici dovrebbe comparire in vari momenti della manifestazione musicale, giunta ormai alla sua settantesima edizione.

In molti si chiedono come mai ci saranno tutti questi personaggi noti a “presentare” il festival di Sanremo 2020 insieme ad Amadeus, tra cui appunto Antonella Clerici e Roberto Benigni.

In realtà, l’idea a cui si sta lavorando è quella di affiancare al conduttore principale un personaggio diverso ogni sera: da Fiorello a Benigni, passando per Jovanotti e Clerici, ospite per una serata durante l’edizione 2018 del festival.

Intanto, è stato annunciato il regolamento ufficiale del festival: i nomi dei 20 cantanti che faranno parte della rosa dei big verranno svelati durante la puntata speciale del 6 gennaio de I soliti Ignoti – Lotteria Italia, condotta sempre da Amadeus.

Le nuove proposte saranno invece annunciate durante la finale di Sanremo Giovani, in programma il 18 dicembre in prima serata sempre su Rai 1.

Il festival di Sanremo 2020 andrà in onda dal 4 all’8 febbraio prossimo.

Festival di Sanremo 2020: svelato il regolamento e la suddivisione delle serate