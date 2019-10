Sanremo 2020, Amadeus: “Al mio fianco due donne o due donne e un uomo”

Festival di Sanremo 2020, le vallette con Amadeus sul palco dell’Ariston

Sono degli ultimi giorni le indiscrezioni più succose su ospiti e vallette che calcheranno il palco del Festival di Sanremo 2020 a fianco del conduttore Amadeus.

Proprio quest’ultimo ha anticipato in un’intervista al Messaggero che nel corso delle cinque serate in programma su Rai 1 dal 4 all’8 febbraio sarà accompagnato da due donne o da due donne e un altro uomo.

Il conduttore non ha fatto i nomi dei suoi partner alla guida del festival, perché è tutto ancora “blindatissimo” ma saranno comunque personaggi famosi.

Nell’intervista Amadeus rivela che non ci sarà Belen Rodriguez e nega anche la partecipazione della moglie Giovanna Civitillo. “Sul palco è la mia partner ideale, ma se scegliessi lei si scatenerebbe il finimondo”, ha detto il conduttore.

Confermati invece come ospiti d’onore Fiorello e Lorenzo Cherubini Jovanotti. “Qualsiasi cosa faccia Fiorello a me va bene. – ha detto Amadeus – Spero resti il più a lungo possibile. Ai tempi di Radio Deejay, 35 anni fa, a Milano ci siamo fatti una promessa: fare Sanremo insieme”. Silenzio stampa, invece, sui super ospiti stranieri.

La 70esima edizione del Festival di Sanremo sarà anche realizzata “nel rispetto della tradizione”. Anche per questa ragione i fiori saranno messi di nuovo al centro della scenografia, curata da Gaetano Castelli: “Sì, al Comune di Sanremo ho chiesto di riportarli sul palco”.

Inoltre, torna la categoria delle Nuove Proposte, che gareggeranno separate dai Big: “Credo nella tradizione e nei giovani, che secondo me devono fare un percorso lungo e non giocarsi tutto in una notte. E poi non mi sembra corretto nei confronti dei 20 Big fare in modo che qualcuno senza una storia consolidata possa scavalcarli. Io di sicuro da lunedì prossimo farò sentire le canzoni dei venti giovani ovunque, anche sul palco dello show di Capodanno su Rai 1. Più visibilità riesco a dare loro, più sono contento”.

Proprio riguardo ai Big, lunedì 4 novembre comincia la selezione tra le circa 50 canzoni arrivate. Il regolamento del Festival vuole 20 Campioni, ma Amadeus non esclude che il numero possa salire: “Al massimo arriverò a 22”.

Tra le altre importanti novità della kermesse ci sono il Dopofestival e il Question Time che non saranno più trasmesse su Rai 1 ma solo online su RaiPlay: “Mi piaceva tanti anni fa (il Dopofestival, ndr), poi mi sono sempre addormentato. Fiorello l’ha trasformato in L’altro Festival per RaiPlay, su cui ho deciso di far passare in diretta anche l’incontro giornaliero con la stampa di dirigenti e artisti Rai”.

