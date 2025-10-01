San Andreas: tutto quello che c’è da sapere sul film
San Andreas: trama, cast e streaming del film su Italia 1
Questa sera, mercoledì 1 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda San Andreas, film del 2015 diretto da Brad Peyton con protagonista Dwayne Johnson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Ray Gaines è un soccorritore dei vigili del fuoco di Los Angeles separato da sua moglie, Emma: inoltre, la coppia ha una figlia di nome Blake. Nel frattempo, due sismologi del Caltech, Lawrence Hayes e Kim Park, scoprono uno sciame sismico nei pressi della diga di Hoover, e ipotizzano che nelle sue vicinanze ci possa essere una faglia rimasta completamente sconosciuta. I due si dirigono sul posto per testare un congegno di loro invenzione che può prevedere i terremoti con largo anticipo rilevando dei piccoli picchi magnetici. Mentre fanno le loro rilevazioni, Kim nota un grande picco magnetico, che pochi secondi dopo viene seguito da un forte terremoto di magnitudo 7,1 della Scala Richter, che distrugge la diga e uccide Kim, che si sacrifica per salvare una ragazzina. Ray a Los Angeles viene immediatamente avvisato e si prepara per le operazioni di soccorso. Nel frattempo Blake, in quanto deve andare a Seattle insieme al nuovo compagno della madre, Daniel Riddick, un ricco imprenditore edile, si sposta a San Francisco, dove si trova, inoltre, un grattacielo in costruzione proprio da Daniel, situato nel centro della città.
San Andreas: il cast
Abbiamo visto la trama di San Andreas, ma qual è il cast completo del film in onda stasera su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Dwayne Johnson: Ray Gaines
- Carla Gugino: Emma Gaines
- Alexandra Daddario: Blake Gaines
- Paul Giamatti: dott. Lawrence Hayes
- Ioan Gruffudd: Daniel Riddick
- Hugo Johnstone-Burt: Ben Taylor
- Art Parkinson: Oliver “Ollie” Taylor
- Archie Panjabi: Serena Johnson
- Will Yun Lee: dott. Kim Park
- Kylie Minogue: Susan Riddick
- Todd Williams: Marcus Crowlings
- Matt Gerald: Harrison
- Colton Haynes: Joby
- Morgan Griffin: Natalie
Streaming e tv
Dove vedere San Andreas in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 1 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.