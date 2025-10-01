Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:39
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

San Andreas: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

San Andreas: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 1 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda San Andreas, film del 2015 diretto da Brad Peyton con protagonista Dwayne Johnson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ray Gaines è un soccorritore dei vigili del fuoco di Los Angeles separato da sua moglie, Emma: inoltre, la coppia ha una figlia di nome Blake. Nel frattempo, due sismologi del Caltech, Lawrence Hayes e Kim Park, scoprono uno sciame sismico nei pressi della diga di Hoover, e ipotizzano che nelle sue vicinanze ci possa essere una faglia rimasta completamente sconosciuta. I due si dirigono sul posto per testare un congegno di loro invenzione che può prevedere i terremoti con largo anticipo rilevando dei piccoli picchi magnetici. Mentre fanno le loro rilevazioni, Kim nota un grande picco magnetico, che pochi secondi dopo viene seguito da un forte terremoto di magnitudo 7,1 della Scala Richter, che distrugge la diga e uccide Kim, che si sacrifica per salvare una ragazzina. Ray a Los Angeles viene immediatamente avvisato e si prepara per le operazioni di soccorso. Nel frattempo Blake, in quanto deve andare a Seattle insieme al nuovo compagno della madre, Daniel Riddick, un ricco imprenditore edile, si sposta a San Francisco, dove si trova, inoltre, un grattacielo in costruzione proprio da Daniel, situato nel centro della città.

San Andreas: il cast

Abbiamo visto la trama di San Andreas, ma qual è il cast completo del film in onda stasera su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Dwayne Johnson: Ray Gaines
  • Carla Gugino: Emma Gaines
  • Alexandra Daddario: Blake Gaines
  • Paul Giamatti: dott. Lawrence Hayes
  • Ioan Gruffudd: Daniel Riddick
  • Hugo Johnstone-Burt: Ben Taylor
  • Art Parkinson: Oliver “Ollie” Taylor
  • Archie Panjabi: Serena Johnson
  • Will Yun Lee: dott. Kim Park
  • Kylie Minogue: Susan Riddick
  • Todd Williams: Marcus Crowlings
  • Matt Gerald: Harrison
  • Colton Haynes: Joby
  • Morgan Griffin: Natalie

Streaming e tv

Dove vedere San Andreas in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 1 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / La ragazza del mare: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ascolti tv martedì 30 settembre: Montalbano, Buongiorno mamma 3, Freeze, DiMartedì
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 30 settembre 2025 su La7
Ti potrebbe interessare
TV / La ragazza del mare: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ascolti tv martedì 30 settembre: Montalbano, Buongiorno mamma 3, Freeze, DiMartedì
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 30 settembre 2025 su La7
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 30 settembre su Rete 4
TV / Il Commissario Montalbano – La piramide di fango: tutto quello che c’è da sapere sull’episodio in replica
TV / Buongiorno mamma 3: anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / Buongiorno mamma 3 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / The Protegé: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Freeze – Chi sta fermo vince: anticipazioni (ospiti, cast) della terza puntata
Spettacoli / L’addio di Carlo Conti a Sanremo: “Il prossimo sarà l’ultimo”
Ricerca