San Andreas: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 1 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda San Andreas, film del 2015 diretto da Brad Peyton con protagonista Dwayne Johnson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ray Gaines è un soccorritore dei vigili del fuoco di Los Angeles separato da sua moglie, Emma: inoltre, la coppia ha una figlia di nome Blake. Nel frattempo, due sismologi del Caltech, Lawrence Hayes e Kim Park, scoprono uno sciame sismico nei pressi della diga di Hoover, e ipotizzano che nelle sue vicinanze ci possa essere una faglia rimasta completamente sconosciuta. I due si dirigono sul posto per testare un congegno di loro invenzione che può prevedere i terremoti con largo anticipo rilevando dei piccoli picchi magnetici. Mentre fanno le loro rilevazioni, Kim nota un grande picco magnetico, che pochi secondi dopo viene seguito da un forte terremoto di magnitudo 7,1 della Scala Richter, che distrugge la diga e uccide Kim, che si sacrifica per salvare una ragazzina. Ray a Los Angeles viene immediatamente avvisato e si prepara per le operazioni di soccorso. Nel frattempo Blake, in quanto deve andare a Seattle insieme al nuovo compagno della madre, Daniel Riddick, un ricco imprenditore edile, si sposta a San Francisco, dove si trova, inoltre, un grattacielo in costruzione proprio da Daniel, situato nel centro della città.

San Andreas: il cast

Abbiamo visto la trama di San Andreas, ma qual è il cast completo del film in onda stasera su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Dwayne Johnson: Ray Gaines

Carla Gugino: Emma Gaines

Alexandra Daddario: Blake Gaines

Paul Giamatti: dott. Lawrence Hayes

Ioan Gruffudd: Daniel Riddick

Hugo Johnstone-Burt: Ben Taylor

Art Parkinson: Oliver “Ollie” Taylor

Archie Panjabi: Serena Johnson

Will Yun Lee: dott. Kim Park

Kylie Minogue: Susan Riddick

Todd Williams: Marcus Crowlings

Matt Gerald: Harrison

Colton Haynes: Joby

Morgan Griffin: Natalie

Streaming e tv

Dove vedere San Andreas in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 1 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.