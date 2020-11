Chi è Salvatore Esposito, l’attore che da Gomorra – La serie passa a Fargo: carriera e vita privata

Abbiamo conosciuto Salvatore Esposito grazie al ruolo che gli donato la popolarità nell’amata e seguitissima serie di Gomorra, nata dall’idea di Roberto Saviano: Esposito ha interpretato per quattro stagioni (e in arrivo la quinta) Gennaro, detto Genny, Savastano, il figlio del boss, amico stretto di Ciro che ha ben presto preso il posto del padre e dell’amico a comando di Secondigliano. Ma, oltre a Gomorra, Salvatore Esposito ha ottenuto un ruolo di spicco in una serie conosciuta a livello internazionale che approda su Sky Atlantic dal 16 novembre: parliamo di Fargo, serie antologica dove ogni stagione si presenta con una trama stand-alone. In Fargo 4, Esposito interpreta Gaetano Fadda, anche qui figlio ribelle del boss, conosciuto in tutto il mondo per la sua spietatezza.

Il cast di Fargo 4

Carriera

Nato a Mugnano di Napoli nel 1986, Salvatore sin da piccolo ha sviluppato un forte amore per il mondo del cinema, ha partecipato ad alcuni cortometraggi una volta finita la scuola superiore e ha frequentato l’accademia di Teatro Beatrice Bracco e poi la Scuola di Cinema di Napoli. Una volta trasferitosi a Roma, gli viene offerta una parte nella serie Il clan dei camorristi, mentre l’anno seguente arriva la svolta con Gomorra. Al cinema l’abbiamo visto anche nel film Lo chiamavano Jeeg Robot di Mainetti, Veleno, Puoi baciare lo sposo, L’eroe e L’immortale, di nuovo fianco a fianco con Marco D’Amore che in Gomorra interpreta Ciro Di Marzio.

Tutto su Fargo 4: trama, cast, streaming

Del suo personaggio in Fargo, Esposito ha spiegato al Mattino: “Gaetano è una bomba che può esplodere in ogni momento, è un toro. Ti può uccidere in un attimo. I suoi occhi, il suo modo di respirare sono quelli di un toro. C’è questa rabbia dentro di lui». Quando si tratta di recitare, Esposito studia gli animali: «Perché credo che le loro espressioni possano esprimere cose che un essere umano non sempre riesce a esprimere”.

L’attore ha anche un account Instagram molto seguito (conta su 1,3 milioni di fan), che potete trovare qui.

