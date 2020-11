Fargo 4, il cast della serie tv in onda su Sky Atlantic

La quarta stagione di Fargo arriva sui piccoli schermi di Sky Atlantic a partire da martedì 16 novembre 2020. Si tratta di una serie tv antologica (ma ogni stagione è narrata e pensata per essere una stand-alone, quindi potete guardare la quarta stagione anche senza aver prima visto le precedenti). La trama della quarta stagione ci porta a Kansas City, negli anni ’50, al cospetto di due famiglie criminali che provano ad istituire una tregua per dividersi i proventi dei traffici illegiti: da una parte abbiamo una famiglia italo-americana e dall’altra una famiglia afroamericana. Vediamo chi c’è nel cast di questa quarta, avvincente nuova stagione.

Il cast

Cast interessante per questa quarta stagione che mischia volti italiani ed internazionali. Partiamo dal personaggio che catturerà maggiormente l’attenzione che passa da uno scenario criminale ad un altro: stiamo parlando di Salvatore Esposito, conosciuto ai più come Gennaro Savastano in Gomorra – La serie che invece in Fargo interpreta Gaetano, un uomo crudele e spietato che non si fa alcuno scrupolo ed è diventato con gli anni – dopo aver ucciso tantissimi comunisti per mano di Mussolini in Italia – un vero e proprio boss.

Al suo fianco nel cast di Fargo vediamo Chris Rock (Un funerale è servito, Top Five) che invece interpreta Loy Cannon, il leader della famiglia afroamericana che governa a Kansas City. Loy stringe un’alleanza con Donatello Fadda, il leadr della famiglia criminale avversaria, e ad interpretare Donatello è Tommaso Ragno (Lazzaro felice). Donatello è il padre di Gaetano, che abbiamo già introdotto, ma anche Josto: è a quest’ultimo che va il potere di gestire la famiglia quando suo padre muore. Josto, che ha conosciuto soltanto ricchezza e fama, è interpretato da Jason Schwartzman.

Vediamo altri personaggi: E’myri Crutchfield interpreta Ethelrida Smutny, una ragazza di 16 anni molto saggia e più matura della sua età nonché la voce narrante della storia. Jessie Buckley invece interpreta l’infermiera Oraetta Mayflower, nativa del Minnesota che si autodefinisce “l’angelo della misericordia”. Ben Whishaw invece interpreta Patrick “Rabbi” Milligan, il figlio adottivo di Donatello. Francesco Acquaroli (Suburra – La serie) invece è Ebal Violante, il consigliere di Donatello che dovrà gestire i suoi due figli dopo la sua dipartita.

Infine Gaetano Bruno interpreta Constant Calamita, uno degli scagnozzi dei Fadda e Jack Huston interpreta Odis Weff, un veterano della Seconda Guerra Mondiale e detective del dipartimento di polizia di Kansas City.

