Fargo, arriva la quarta stagione di Sky: trama, cast e streaming

Su Sky arriva la quarta stagione di Fargo, acclamata serie iniziata nel 2014 che per questo capitolo vedrà un cast internazionale interessante. La serie riparte il 16 novembre su Sky Atlantic ed è ambientata negli anni ’50. Il fulcro di questa stagione riguarda due organizzazioni criminali, una italiana e una afroamericana, in lotta tra loro ormai da troppo tempo e che, di conseguenza, decidono invece di istituire una fragile tregua. Vediamo la trama e i personaggi.

Trama

Siamo negli anni ’50 a Kansas City e due organizzazioni criminali, una italiana e un’altra afroamericana, sugellano una tregua: da una parte abbiamo Loy Cannon, il capo della famiglia criminale afroamericana, il quale cede il più giovane dei suoi figli Satchel al suo nemico, Donatello Fada a capo della gang italo-americana. In cambio, anche Donatello cede suo figlio, Zero, suggellando quindi il patto di tregua. Una tregua che viene meno nel momento in cui Donatello muore in ospedale per delle complicazioni da intervento chiurgico. Josto Fadda prende il posto del padre con l’intento di onorare i suoi sforzi, ma suo fratello Gaetano, che si è unito alla famiglia di Kansas City, non gli renderà il compito facile.

Cast

Chi vediamo nel cast di questa appassionante serie giunta al suo quarto capitolo? Partiamo da Loy Cannon, a capo dell’organizzazione criminale afroamericana, interpretato da Chris Rock. Al suo fianco vediamo invece Gaetano Fadda, interpretato da Salvatore Esposito. Jason Schwartzman interpreta invece Josto Fadda, il figlio di Donatello, mentre Emyri Crutchfield interpreta Ethelrida Smutny. Jessie Buckley invece è Oraetta Mayflower, mentre Ben Whishaw interpreta Patrick Milligan. Tommaso Ragno è Donatello Fadda, mentre Francesco Acquaroli è Ebal Violante. Gaetano Bruno interpreta Constant Calamita e Jack Huston è Odis Weff.

Il cast di Fargo 4

Streaming

Dove vedere la quarta stagione di Fargo? La serie tv arriva in prima serata, dalle ore 21:15, su Sky Atlantic e in diretta streaming anche su NowTv. Chi dispone di un abbonamento a quest’ultimo potrà recuperare gli episodi già andati in onda anche in un secondo momento grazie alla modalità on demand.

