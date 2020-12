Sabrina: trama, cast e streaming del film del 1954

Questa sera, martedì 29 dicembre 2020, alle ore 21,20 su La7 va in onda Sabrina, film del 1954 diretto da Billy Wilder e interpretato da Audrey Hepburn. Ma qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sabrina Fairchild è una timida e graziosa ragazza, figlia dell’autista di una famiglia miliardaria di Long Island, i Larrabee. Da sempre innamorata del secondogenito David, il classico dongiovanni perdigiorno, il quale però non ha molta considerazione di lei, la giovane passa le serate arrampicata su un albero da dove può assistere alle feste e ai ricevimenti della famiglia, e da dove può vedere David mentre balla in compagnia di altre belle ragazze provenienti da famiglie facoltose. Una volta di più frustrata a causa del suo amore non corrisposto, Sabrina tenta di uccidersi rinchiudendosi nel garage e accendendo i motori delle otto auto di famiglia. Casualmente salvata da Larry, fratello maggiore di David, il giorno seguente Sabrina parte per Parigi, dove rimarrà due anni a frequentare una prestigiosa scuola di cucina. Nella magica città francese la giovane ritrova la gioia di vivere, ma il suo cuore rimane pur sempre per David, al quale non smette di pensare. Al ritorno a casa, Sabrina appare trasformata: da ragazza un po’ goffa e impacciata è divenuta una splendida ed elegante giovane donna; anche David non la riconosce quando la vede davanti alla stazione e le offre un passaggio in auto. Solo al momento dell’arrivo sul piazzale di casa, vedendo la festosa accoglienza da parte degli altri domestici, David si rende conto di chi è in realtà la ragazza…

Sabrina: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Sabrina, ma qual è il cast del film del 1954 in onda oggi – 29 dicembre 2020 – su La7? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Audrey Hepburn: Sabrina Fairchild

Humphrey Bogart: Larry Larrabee (Linus Larrabee)

William Holden: David Larrabee

Walter Hampden: Oliver Larrabee

Martha Hyer: Elizabeth Tyson

John Williams: Thomas Fairchild

Joan Vohs: Gretchen Van Horn

Marcel Dalio: Barone St. Fontanel

Marcel Hillaire: Il professore

Nella Walker: Maude Larrabee

Francis X. Bushman: Sig. Tyson

Ellen Corby: Sig.na McCardle

Marjorie Bennett: Margaret

Paul Harvey: Dott. Calaway

Nancy Kulp: Jenny

Emory Parnell: Charles

Streaming e tv

Dove vedere Sabrina in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 29 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale di La7.

