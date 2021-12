Sabato, domenica e lunedì: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Sabato, domenica e lunedì, la commedia di Eduardo De Filippo interpretata da Sergio Castellitto in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: essendo una rappresentazione teatrale l’evento sarà trasmesso in un’unica puntata stasera, 14 dicembre 2021, a partire dalle ore 21,25 su Rai 1. La messa in onda è prevista fino alle ore 23,35 quando prenderà il via Porta a Porta. La durata complessiva prevista è quindi di circa 2 ore e 10 minuti (pubblicità incluse). Dove vedere Sabato, domenica e lunedì in diretta tv e live streaming? Il film andrà in onda stasera – martedì 14 dicembre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Trama

Abbiamo visto quante puntate e durata di Sabato, domenica e lunedì, ma qual è la trama? Come ogni sabato, Rosa Priore prepara il ragù per la domenica mentre suo marito Peppino si aggira nervoso per la cucina polemizzando su ogni minima cosa. Quando arriva la domenica l’intera famiglia Priore si riunisce attorno al tavolo e la signora indossa un bel foulard azzurro donatole dal vicino di casa, il premuroso ragioniere Ianniello, che non si risparmia in complimenti per donna Rosa e per il cibo. All’ennesimo apprezzamento, Peppino esplode e li accusa senza mezzi termini di avere una tresca. La domenica è rovinata, ma il lunedì la famiglia riuscirà a ricomporsi?