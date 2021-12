Sabato, domenica e lunedì: trama, cast, quante puntate e streaming

Stasera, martedì 14 dicembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Sabato, domenica e lunedì, film per la tv tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo e diretto da Edoardo De Angelis. Tra i protagonisti Sergio Castellitto. Dopo il grande successo dello scorso anno con “Natale in Casa Cupiello”, Edoardo De Angelis torna con altri due capolavori tratti dalle commedie teatrali di Eduardo De Filippo. Su Rai 1, durante le feste, oltre all’evento di stasera, arriverà in prima visione “Non ti pago”. Ma vediamo tutte le informazioni sulla rappresentazione di questa sera.

Trama

Come ogni sabato, Rosa Priore prepara il ragù per la domenica mentre suo marito Peppino si aggira nervoso per la cucina polemizzando su ogni minima cosa. Quando arriva la domenica l’intera famiglia Priore si riunisce attorno al tavolo e la signora indossa un bel foulard azzurro donatole dal vicino di casa, il premuroso ragioniere Ianniello, che non si risparmia in complimenti per donna Rosa e per il cibo. All’ennesimo apprezzamento, Peppino esplode e li accusa senza mezzi termini di avere una tresca. La domenica è rovinata, ma il lunedì la famiglia riuscirà a ricomporsi?

Sabato, domenica e lunedì: il cast

Abbiamo visto la trama di Sabato, domenica e lunedì, ma qual è il cast completo del film in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori che hanno preso parte all’opera tratta dalla commedia di Eduardo De Filippo: Sergio Castellitto, Fabrizia Sacchi, Giampaolo Fabrizio, Maria Rosaria Omaggio, Maria Vera Ratti, Liliana Bottone, Tony Laudadio, Adriano Pantaleo, Gianluca De Gennaro, Margherita Laterza, Giulia Pica, Ginestra Paladino, Nunzia Schiano.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Sabato, domenica e lunedì? Essendo una rappresentazione teatrale l’evento sarà trasmesso in un’unica puntata stasera, 14 dicembre 2021, a partire dalle ore 21,25 su Rai 1. La messa in onda è prevista fino alle ore 23,35 quando prenderà il via Porta a Porta. La durata complessiva prevista è quindi di circa 2 ore e 10 minuti (pubblicità incluse).

Streaming e tv

Dove vedere Sabato, domenica e lunedì in diretta tv e live streaming? Il film andrà in onda stasera – martedì 14 dicembre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.