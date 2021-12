Sabato, domenica e lunedì: il cast della rappresentazione su Rai 1

Qual è il cast (attori) completo della rappresentazione di Sabato, domenica e lunedì in onda stasera – 14 dicembre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1? Protagonista indiscusso Sergio Castellitto. Al suo fianco Fabrizia Sacchi, Giampaolo Fabrizio, Maria Rosaria Omaggio e tanti altri attori. Di seguito l’elenco degli interpreti che hanno preso parte all’opera tratta dalla commedia di Eduardo De Filippo: Sergio Castellitto, Fabrizia Sacchi, Giampaolo Fabrizio, Maria Rosaria Omaggio, Maria Vera Ratti, Liliana Bottone, Tony Laudadio, Adriano Pantaleo, Gianluca De Gennaro, Margherita Laterza, Giulia Pica, Ginestra Paladino, Nunzia Schiano.

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) di Sabato, domenica e lunedì, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il film andrà in onda stasera – martedì 14 dicembre 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.