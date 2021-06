Running with the Devil – La legge del cartello: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 10 giugno 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Running with the Devil – La legge del cartello, film del 2019 diretto da Jason Cabell. La pellicola è interpretata, tra gli altri, da Nicolas Cage, Laurence Fishburne, Leslie Bibb e Barry Pepper. Ma vediamo insieme le informazioni nel dettaglio.

Trama

Quando una spedizione di cocaina sparisce misteriosamente tra Messico e Stati Uniti, Il Capo, boss di una temibile organizzazione criminale, invia i suoi più fidati uomini ad indagare sul caso. Il Cuoco (Nicolas Cage) e il suo socio (Laurence Fishburne) intraprendono, così, un pericoloso viaggio per scoprire la verità, attraverso frontiere, gangster, raffinatori e corrieri. Quello che non sanno è che anche gli agenti federali stanno percorrendo la stessa strada e stanno per scoprire l’anello debole della catena. Per i trafficanti potrebbe essere troppo tardi….

Running with the Devil – La legge del cartello: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Running with the Devil – La legge del cartello, ma qual è il cast completo del film? Ecco l’elenco degli attori principali:

Nicolas Cage

Laurence Fishburne

Leslie Bibb

Barry Pepper

Adam Goldberg

Clifton Collins Jr.

Cole Hauser

Peter Facinelli

Streaming e tv

Dove vedere Running with the Devil – La legge del cartello in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 10 giugno 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.