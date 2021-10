Run: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 31 ottobre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Run, film del 2020 diretto da Aneesh Chaganty. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Una donna, Diane, osserva nell’incubatrice la bambina che ha partorito piangere per delle malformazioni congenite che le causano dolore. 17 anni dopo Diane ha cresciuto sua figlia Chloe, in cura per diabete, asma, problemi cardiaci e costretta su una sedia a rotelle. La ragazza è stata educata a casa dalla madre e ad eccezione del postino non ha mai avuto contatti con l’esterno. Le due sono in attesa di una lettera di accettazione da parte di un college per Chloe. Un giorno la ragazza frugando nella busta della spesa in cerca di cioccolata, di cui è golosa, scopre un flacone di pillole a nome della madre. Controllando gli altri flaconi scopre che tutte le medicine che prende sono in realtà prescritte per Diane e in segreto smette subito di assumerle. Non avendo accesso a internet, con uno stratagemma Chloe riesce a scoprire che la pillola per il cuore che prende non è quello che credeva e scopre che si tratta di lidocaina per cani, che se assunta dall’uomo provoca tra le altre cose l’intorpidimento delle gambe, di cui lei soffre…

Run: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Run, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sarah Paulson: Diane Sherman

Kiera Allen: Chloe Sherman

Pat Healy: Tom, il postino

Sara Sohn: Kammy, l’infermie

Streaming e tv

Dove vedere Run in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 31 ottobre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.