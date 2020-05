Rudy Zerbi: carriera, vita privata, figlio di, moglie e figli

Rodolfo Zerbi, detto Rudy, nasce a Lodi il 3 febbraio del 1969. Il pubblico italiano lo conosce come personaggio televisivo, conduttore radiofonico, produttore discografico e disc jockey italiano, occasionalmente conduttore. Ma qual è la carriera di Rudy Zerbi? Di chi è figlio? La sua vita privata? Di seguito qualche informazione sul noto personaggio tv.

Carriera

In età giovanile, Rudy Zerbi decide di seguire la propria passione per la musica, diventando innanzitutto disc jockey nella discoteca Covo di Nord Est e presso Radio Tigullio. Finito il Liceo Linguistico di Rapallo, ritorna a Milano, dove frequenta l’Università Statale, Facoltà di Giurisprudenza, e, dopo alcune esperienze radiofoniche, inizia l’attività di talent scout e produttore discografico presso la Sony Music. Diventa famoso grazie alle ironiche interviste ai danni di artisti internazionali e a svariate collaborazioni radiofoniche e televisive con la Gialappa’s Band, tra le quali si ricorda Rai dire Sanremo, per la Rai.

Dopo sedici anni e diversi ruoli ricoperti all’interno dell’azienda (tra cui presidente della divisione Sony Music Italia), abbandona l’attività e partecipa a vari programmi televisivi, tra i quali Amici di Maria De Filippi e Italia’s Got Talent, rispettivamente nel ruolo di insegnante di canto e giurato, nonché allo show di Gerry Scotti The Winner Is. Dal 2010 lavora a Radio Deejay. Dal 4 ottobre 2014 Rudy Zerbi è uno dei giurati di Tu si que vales, il nuovo talent show che ha preso il posto di Italia’s Got Talent nei sabato sera di Canale 5.

Rudy Zerbi: vita privata, figlio di, moglie e figli

Ma di chi è figlio Rudy Zerbi? Rudy Zerbi nasce il 3 febbraio 1969 a Lodi da Luciana Coi, una ragazza madre milanese che aveva avuto una relazione con Davide Mengacci. Quest’ultimo, venuto a conoscenza della gravidanza, non riconosce il figlio. Luciana, la mamma di Rudy, conosce, mentre è incinta, Roberto Zerbi, che adotta il bambino e gli dà il suo cognome, e al bambino non viene rivelata la sua paternità naturale. Nonostante la nascita di Stefano Zerbi, il matrimonio finisce presto, e Luciana conosce un albergatore di Santa Margherita Ligure, Giorgio Ciana, lo sposa e si trasferisce con Rudy, che ha 3 anni, e Stefano, in quella località. Nascerà poi l’altro fratello Piergiorgio Ciana. Rudy Zerbi è venuto a conoscenza di essere figlio di Davide Mengacci solo all’età di 30 anni, quando sua madre, credendo di morire per un tumore poi superato, vedendo Mengacci in televisione durante una notte di Natale, glielo ha rivelato. Rudy ha conosciuto Mengacci soltanto nel 2001 ad una festa grazie a Mara Carfagna (a quel tempo collega di Mengacci a La domenica del villaggio).

Con chi è sposato Rudy Zerbi? Quanti figli ha? Rudy Zerbi ha quattro figli, avuti da tre diverse compagne. La prima moglie è stata Simona, che gli ha dato due figli. Poi è stato legato a Carlotta Miti, nipote di Gianni Morandi, che ha dato alla luce il piccolo Edoardo Zerbi. L’attuale compagna di Rudy Zerbi è Maria Soledad Temporin: la coppia ha un bambino di nome Leo che però appena nato ha rischiato di morire. “Al settimo mese di gravidanza la mia compagna ha avuto un distacco totale della placenta mentre era a casa da sola – ha raccontato Zerbi -. Io ero in studio, con il telefono staccato. Gli assistenti hanno cominciato a farmi cenno di uscire, ma io dicevo: un attimo, abbiamo quasi finito. È dovuto venire il produttore a prendermi per un braccio. Quando sono arrivato all’ospedale le infermiere piangevano: stavano morendo sia Maria sia Leo. L’hanno fatto nascere in corridoio ma, una volta nato, aveva bisogno di cure speciali e solo pochi ospedali a Roma hanno le incubatrici per i prematuri gravi, e quel giorno erano tutte piene. Così ci hanno mandati al Casilino, un ospedale di periferia”. L’epilogo di questa vicenda, per fortuna, è stato positivo con mamma e figlio che se la sono cavata.

